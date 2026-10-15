Ankommen. Aufatmen. Aufleben. Drei Worte, die das Natur Gut Lassen und seine Philosophie treffend beschreiben. Denn manchmal ist es genau das, wonach wir uns sehnen: ein Ort, an dem die Zeit langsamer läuft – an dem wir wieder spüren, was wirklich zählt.

Günter Zeilinger ist Gastgeber am Natur Gut Lassen, Obmann von Urlaub am Bauernhof Kärnten, Visionär und Querdenker. Für ihn ist ein Bauernhof weit mehr als eine Unterkunft: Er ist ein Lebensraum, der Menschen berührt. Zwischen Wald, Wiesen, Tieren und ehrlicher Landwirtschaft entstehen Erlebnisse, die entschleunigen und Kraft schenken.

In dieser Episode sprechen wir darüber, warum das Einfache heute zum Luxus geworden ist, weshalb Natur und Begegnung wie emotionale Medizin wirken können und wie ein Urlaub in Kärnten lange über die Heimreise hinaus nachwirkt.