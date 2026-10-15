Günter Zeilinger über sinnstiftende Auszeiten, Naturverbundenheit und die Kraft des Einfachen
Ankommen. Aufatmen. Aufleben. Drei Worte, die das Natur Gut Lassen und seine Philosophie treffend beschreiben. Denn manchmal ist es genau das, wonach wir uns sehnen: ein Ort, an dem die Zeit langsamer läuft – an dem wir wieder spüren, was wirklich zählt.
Günter Zeilinger ist Gastgeber am Natur Gut Lassen, Obmann von Urlaub am Bauernhof Kärnten, Visionär und Querdenker. Für ihn ist ein Bauernhof weit mehr als eine Unterkunft: Er ist ein Lebensraum, der Menschen berührt. Zwischen Wald, Wiesen, Tieren und ehrlicher Landwirtschaft entstehen Erlebnisse, die entschleunigen und Kraft schenken.
In dieser Episode sprechen wir darüber, warum das Einfache heute zum Luxus geworden ist, weshalb Natur und Begegnung wie emotionale Medizin wirken können und wie ein Urlaub in Kärnten lange über die Heimreise hinaus nachwirkt.
#77 Wie tickt der weibliche Körper?
#KÄRNTENSPEZIAL Waldauszeit – der Wald als Gesundheitsraum
#75 Was will mir mein Leiden sagen?
#KÄRNTENSPEZIAL Vagusnerv & Stimme – die eingebaute Wellnesstechnologie des Körpers
#81 Was will ich wirklich?
#80 Was wir vor anderen verbergen
Über die Autor:innen
Kristin Pelzl-Scheruga
Liebt seit 30 Jahren, was sie tut: Schreiben. Übt achtsamen Lebensstil, scheitert dabei immer wieder und lernt gerade dadurch viel. Teilt ihre Erkenntnisse und das Know-How von Expert:innen in Kolumnen, im Magazin und im Podcast "Zeit zum Reden." Lebt mit ihrer Familie in Wien.