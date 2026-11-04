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#84 Barbara Beckers Fünf-Minuten-Routinen

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Ankündigung Zeit zum Reden Podcast

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Die Fitness-Ikone verrät ihre Gesundheits-Tricks

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Kristin Pelzl-Scheruga

Was möchte ich mit der Zeit anfangen, die vor mir liegt? Für Barbara Becker, erfolgreiche Unternehmerin, Buchautorin, Designerin und Fitness Ikone, ist diese Frage ein Anstoß, Neues zu wagen. Rund um ihren 60. Geburtstag beschreibt sie sich als glücklicher denn je.

In dieser Episode spricht sie über ihren Neustart, das Älterwerden und ihr neues Buch „Five Minutes Only“. Darin geht es um kleine Routinen für mehr Kraft und Wohlbefinden: von Ernährung und Bewegung bis zu Schlaf und Regeneration. Aber wie viel davon passt tatsächlich in einen normalen Tag? Und wann wird Selbstfürsorge zur Selbstoptimierung?

Ein offenes Gespräch über gesunde Gewohnheiten, den Blick auf den eigenen Körper und die Freiheit, mit den Jahren immer mehr nach den eigenen Vorstellungen zu leben.

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 © Ben Fuchs

Über die Autor:innen

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Kristin Pelzl-Scheruga

Chefredakteurin für Körper, Geist & Seele (WOMAN Balance)

Liebt seit 30 Jahren, was sie tut: Schreiben. Übt achtsamen Lebensstil, scheitert dabei immer wieder und lernt gerade dadurch viel. Teilt ihre Erkenntnisse und das Know-How von Expert:innen in Kolumnen, im Magazin und im Podcast "Zeit zum Reden." Lebt mit ihrer Familie in Wien.