Was möchte ich mit der Zeit anfangen, die vor mir liegt? Für Barbara Becker, erfolgreiche Unternehmerin, Buchautorin, Designerin und Fitness Ikone, ist diese Frage ein Anstoß, Neues zu wagen. Rund um ihren 60. Geburtstag beschreibt sie sich als glücklicher denn je.

In dieser Episode spricht sie über ihren Neustart, das Älterwerden und ihr neues Buch „Five Minutes Only“. Darin geht es um kleine Routinen für mehr Kraft und Wohlbefinden: von Ernährung und Bewegung bis zu Schlaf und Regeneration. Aber wie viel davon passt tatsächlich in einen normalen Tag? Und wann wird Selbstfürsorge zur Selbstoptimierung?