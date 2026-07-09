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#80 Was wir vor anderen verbergen

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Ankündigung Zeit zum Reden Podcast

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Erfolgs-Psychologe Lukas Klaschinski über Scham, Verletzlichkeit und die Sehnsucht, angenommen zu werden.

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Kristin Pelzl-Scheruga

Seit auf Social Media Authentizität zum Trend geworden ist, stellt sich die Frage: Was bedeutet echte Verletzlichkeit wirklich?

In dieser Episode verrät Psychologe, Bestsellerautor und Erfolgs-Podcaster Lukas Klaschinski, warum Verletzlichkeit oft mit Schwäche verwechselt wird, obwohl sie die Grundlage für Nähe, Vertrauen und persönliches Wachstum ist.

Wir sprechen über die feinen Unterschiede zwischen Verletzlichkeit und Verletztsein, über Perfektionismus als Schutzmechanismus und was passiert, wenn wir auch unangenehme Gefühle zulassen. Und: Wie können wir lernen, uns in einem sicheren Rahmen verletzlicher zu zeigen, ohne uns dabei ausgeliefert zu fühlen?

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 © Katharina Pasemann

Über die Autor:innen

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Kristin Pelzl-Scheruga

Chefredakteurin für Körper, Geist & Seele (WOMAN Balance)

Liebt seit 30 Jahren, was sie tut: Schreiben. Übt achtsamen Lebensstil, scheitert dabei immer wieder und lernt gerade dadurch viel. Teilt ihre Erkenntnisse und das Know-How von Expert:innen in Kolumnen, im Magazin und im Podcast "Zeit zum Reden." Lebt mit ihrer Familie in Wien.