Seit auf Social Media Authentizität zum Trend geworden ist, stellt sich die Frage: Was bedeutet echte Verletzlichkeit wirklich?

In dieser Episode verrät Psychologe, Bestsellerautor und Erfolgs-Podcaster Lukas Klaschinski, warum Verletzlichkeit oft mit Schwäche verwechselt wird, obwohl sie die Grundlage für Nähe, Vertrauen und persönliches Wachstum ist.

Wir sprechen über die feinen Unterschiede zwischen Verletzlichkeit und Verletztsein, über Perfektionismus als Schutzmechanismus und was passiert, wenn wir auch unangenehme Gefühle zulassen. Und: Wie können wir lernen, uns in einem sicheren Rahmen verletzlicher zu zeigen, ohne uns dabei ausgeliefert zu fühlen?