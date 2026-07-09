Nudeln essen als Meditation, Flanieren für mehr Zufriedenheit und der Morgenkaffee als Gemeinschaftsritual: Warum zieht es uns immer wieder nach Italien? Ist es das Essen, das Meer, die Leichtigkeit – oder die Kunst, das Leben weniger hektisch zu nehmen?

Diese Episode macht Lust auf Italien: Bestsellerautor Stefan Maiwald spricht mit WOMAN Chefredakteurin Kristin Pelzl-Scheruga über seine große Liebe zu bella Italia, sein Leben in der Lagunenstadt Grado und seinen neuen Publikumserfolg „Espresso unter Sternen“ (Goldegg). Wir gehen der Frage nach, warum eine Auszeit manchmal mehr ist als Urlaub und weshalb wir alle gelegentlich eine „Anderszeit“ brauchen.

Wir sprechen über mediterrane Lebenskunst, Genuss ohne schlechtes Gewissen, die Suche nach Glück im Einfachen und darüber, was wir uns von den Italiener:innen abschauen können.

Ein amüsantes wie tiefgründiges Sommergespräch über Dolce Vita, Gelassenheit und die Kunst, viel von wenig Welt zu sehen.

TIPP: Am 11. Oktober kommt Stefan Mailwald zu „Kunst der Balance – Whispers of Nature“ nach Kärnten.

