Die Natur ist für den Menschen seit jeher ein Ort der Ruhe, der Regeneration und der Verbindung. Gerade in unsicheren und fordernden Zeiten sehnen sich viele wieder nach einem heilenden Rückzugsort. Doch warum wirkt die Natur so positiv auf Körper und Geist? Und wie können wir ihre Kraft im Alltag bewusst nutzen?

In dieser Podcast-Episode spricht Barbara Wiegele, Wald- und Kräuterpädagogin, Leadership-Expertin, Naturcoachin und Bergwanderführerin, darüber, wie uns Wälder, Berge, Seen und Wiesen helfen können, Stress abzubauen, neue Energie zu tanken und wieder mehr bei uns selbst anzukommen.

Besonders spannend: Barbara begleitet auch Führungskräfte dabei, die Natur als Raum für Klarheit und Resilienz zu nutzen. Die Leadership-Expertin weiß, wie alltägliche Erfahrungen in der Natur neue Wege und Perspektiven eröffnen können.