Naturcoachin Barbara Wiegele über unsere größte Kraftquelle
Die Natur ist für den Menschen seit jeher ein Ort der Ruhe, der Regeneration und der Verbindung. Gerade in unsicheren und fordernden Zeiten sehnen sich viele wieder nach einem heilenden Rückzugsort. Doch warum wirkt die Natur so positiv auf Körper und Geist? Und wie können wir ihre Kraft im Alltag bewusst nutzen?
In dieser Podcast-Episode spricht Barbara Wiegele, Wald- und Kräuterpädagogin, Leadership-Expertin, Naturcoachin und Bergwanderführerin, darüber, wie uns Wälder, Berge, Seen und Wiesen helfen können, Stress abzubauen, neue Energie zu tanken und wieder mehr bei uns selbst anzukommen.
Besonders spannend: Barbara begleitet auch Führungskräfte dabei, die Natur als Raum für Klarheit und Resilienz zu nutzen. Die Leadership-Expertin weiß, wie alltägliche Erfahrungen in der Natur neue Wege und Perspektiven eröffnen können.
Ihre Möglichkeit für ein Naturerlebnis mit Barbara Wiegele:
11.10.2026 Kunst der Balance Kärnten – Whispers of Nature
#77 Wie tickt der weibliche Körper?
#72 Anerkennung statt Abwehr
#73 Gut gestimmt ins neue Jahr
#75 Was will mir mein Leiden sagen?
#74 Was nährt uns wirklich?
#71 Worte, die Wunder wirken
#70 Der flüchtige Zauber des Flow
Über die Autor:innen
Kristin Pelzl-Scheruga
Liebt seit 30 Jahren, was sie tut: Schreiben. Übt achtsamen Lebensstil, scheitert dabei immer wieder und lernt gerade dadurch viel. Teilt ihre Erkenntnisse und das Know-How von Expert:innen in Kolumnen, im Magazin und im Podcast "Zeit zum Reden." Lebt mit ihrer Familie in Wien.