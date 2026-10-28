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#KÄRNTENSPEZIAL Bergauszeit – was der Berg mit uns tut

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Erwin Berger über die Kraft der Berge, bewusste Entschleunigung und eine Auszeit zwischen Himmel und Erde

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Kristin Pelzl-Scheruga

Manchmal braucht es Abstand, um wieder näher zu sich selbst zu finden. Einen Ort, an dem der Blick weiter wird, die Gedanken leiser werden und wir wieder spüren, was wirklich wichtig ist. Der Berg kann genau so ein Ort sein. Ein Raum für Bewegung und Ruhe, für Naturerlebnisse und innere Einkehr.

Erwin Berger ist Gastgeber und Pionier des Mountain Resort Feuerberg auf der Gerlitzen Alpe. Gemeinsam mit seiner Familie hat er aus einer einfachen Almwirtschaft einen besonderen Kraftort geschaffen – einen Platz, an dem Natur, Gastfreundschaft und bewusste Erholung miteinander verbunden werden.

In dieser Episode erzählt er, warum der Berg mehr ist als eine schöne Kulisse, wie eine echte Bergauszeit gelingt und weshalb Kärnten mit seinen Bergen, Seen und seiner besonderen Lebensart der ideale Ort zum Loslassen ist.

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Zeit für das Wesentliche

Über die Autor:innen

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Kristin Pelzl-Scheruga

Chefredakteurin für Körper, Geist & Seele (WOMAN Balance)

Liebt seit 30 Jahren, was sie tut: Schreiben. Übt achtsamen Lebensstil, scheitert dabei immer wieder und lernt gerade dadurch viel. Teilt ihre Erkenntnisse und das Know-How von Expert:innen in Kolumnen, im Magazin und im Podcast "Zeit zum Reden." Lebt mit ihrer Familie in Wien.