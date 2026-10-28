Manchmal braucht es Abstand, um wieder näher zu sich selbst zu finden. Einen Ort, an dem der Blick weiter wird, die Gedanken leiser werden und wir wieder spüren, was wirklich wichtig ist. Der Berg kann genau so ein Ort sein. Ein Raum für Bewegung und Ruhe, für Naturerlebnisse und innere Einkehr.

Erwin Berger ist Gastgeber und Pionier des Mountain Resort Feuerberg auf der Gerlitzen Alpe. Gemeinsam mit seiner Familie hat er aus einer einfachen Almwirtschaft einen besonderen Kraftort geschaffen – einen Platz, an dem Natur, Gastfreundschaft und bewusste Erholung miteinander verbunden werden.

In dieser Episode erzählt er, warum der Berg mehr ist als eine schöne Kulisse, wie eine echte Bergauszeit gelingt und weshalb Kärnten mit seinen Bergen, Seen und seiner besonderen Lebensart der ideale Ort zum Loslassen ist.