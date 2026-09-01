MagazinShop

Stilliebling Lily Collins übernimmt die Hauptrolle in dieser Mode-Komödie

Subressort
Fashion
Aktualisiert
Lesezeit
9 min
Lily Collins in Glitzerkleid und Fake Fur Mantel am Waschbecken

©Zalando
  1. home
  2. Beauty
  3. Fashion

Die Schauspielerin und Markenbotschafterin steht erneut für Zalando vor der Kamera. In der Herbst/Winter-Kampagne geht sie diesmal komödienhaft der Frage „Was ziehe ich bloß an?“ nach. Wie sie diese Frage auch im echten Leben beantwortet, verrät sie bei uns im Interview.

von

Bild von Katrin Jaritz

Katrin Jaritz

Handlung mit Intention

Während Lily Collins sich durch ihren Kleiderschrank wühlt und nach einem passenden Outfit für ihre Gemütslage sucht, wird sie von Designerin Bella Freud und Modekritiker Nicky Campbell beobachtet, die ihre Gedanken als Mode-Berater:innen in ihrem Kopf visualisieren und ihr bei einer Entscheidung helfen. Inszeniert als Sitcom ist es die erste Long Form-Kampagne des deutschen Online-Versandhändlers.

„Inner Voices“, so der Titel der Miniserie, will zeigen, dass Mode mehr ist, als nur Kleidung. Durch sie können wir unser Inneres zum Ausdruck bringen und sie kann uns dabei unterstützen, uns jederzeit wie uns selbst fühlen zu lassen. Regie führte die zweifache Grammy-Preisträgerin Melina Matsoukas, die den Award in der Kategorie „Best Music Video“ für „We Found Love“ von Rihanna und Calvin Harris und „Formation“ von Beyoncé gewann.

„Kleidung hat die Fähigkeit, unsere Gefühle und Emotionen auszudrücken“

WOMAN

Inwieweit spiegeln die verschiedenen „inneren Stimmen“ die Gespräche wider, die Sie mit sich selbst führen, wenn Sie sich anziehen?

Lily Collins

Ich führe immer Selbstgespräche, wenn ich überlege, was ich an diesem Tag anziehen soll. Bei der Wahl eines Outfits gibt es viel zu bedenken – je nachdem, was der Tag bringt und ob ich im selben Look auch den Abend verbringe. Was möchte ich ausdrücken? Wie möchte ich mich fühlen? Manchmal ist es schwer, immer genau den Mittelweg zwischen beiden Stimmen zu finden, aber beide beeinflussen meine endgültige Entscheidung.

WOMAN

Sind Ihnen Stilentscheidungen mit der Zeit leichter gefallen oder haben Sie immer noch Momente der Unsicherheit, wenn Sie einen Look zusammenstellen?

Lily Collins

Ich glaube, mein Stil entwickelt sich ständig weiter, je älter ich werde und je mehr ich auf Reisen verschiedene Designer:innen entdecke. Er hat sich auch sehr verändert, seit ich Mutter geworden bin und andere Prioritäten und Anforderungen an meine Kleidung habe, was Komfort und Praktikabilität angeht. Auch wenn ich mich mittlerweile besser kenne, gibt es immer noch Momente, in denen ich Schwierigkeiten habe, einen Look genau abzustimmen. Zum Glück habe ich Freunde, die mir helfen, wenn ich mich nicht entscheiden kann. Ich liebe es, wenn sie Ideen einbringen, auf die ich selbst nie gekommen wäre.

WOMAN

Und woran erkennen Sie schließlich, dass Sie den richtigen Look gefunden haben?

Lily Collins

Es ist ein feines Gleichgewicht, aber letztendlich bin ich mit dem, was ich trage, zufrieden, solange ich mich darin wohl und selbstbewusst fühle. Mit zunehmendem Alter habe ich erkannt, dass es weniger darum geht, wie andere mich sehen, sondern vielmehr darum, wie ich mich selbst fühle. Und um die Praktikabilität dessen, was ich trage, und darum, was ich an diesem Tag erreichen möchte. Es macht keinen Sinn, mit meiner Kleidung zu kämpfen. Wir sollten im selben Team sein, bereit, alles zu meistern, was auf uns zukommt.

WOMAN

Was sagt die neue Herbst/Winter-Kampagne Ihrer Meinung nach darüber aus, wie Menschen heute mit Mode umgehen?

Lily Collins

Ich glaube, Kleidung hat die Fähigkeit, unsere Gefühle und Emotionen auszudrücken. Einkaufen, stöbern, sich ankleiden, ja sogar das bloße Blättern in Zeitschriften kann therapeutisch und beruhigend wirken, aber manchmal auch Stress verursachen. Wichtig ist, die Balance zwischen all dem zu finden. Und dabei darauf zu achten, sich selbst treu zu bleiben und so zu sein, wie man von anderen gesehen werden möchte. Das wahre Ich in dir oder vielleicht das „Ich“, das dir hilft, deine Gefühle an diesem Tag zu schützen. Kleidung kann Verletzlichkeit ausdrücken, aber auch eine Rüstung sein. Diese Kampagne zeigt, dass Mode mehr ist als nur Kleidung. Sie ist eine innere Sprache, die nach außen hin ausgedrückt werden kann.

WOMAN

Könnten Sie uns ein bisschen mehr darüber erzählen, wie es war, mit der Regisseurin Melina Matsoukas, Bella Freud und Nicky Campbell zusammenzuarbeiten?

Lily Collins

Die Zusammenarbeit mit Melina war so unterhaltsam, entspannt und erfrischend. Sie hatte eine klare Vision, war aber gleichzeitig sehr offen und kooperativ. Wir haben uns während des Drehs unterhalten und sind durch das Set gelaufen, als wäre es mein eigenes Zuhause, was das Ganze sehr real wirken ließ. Die Stimmung am Set war großartig, und dass ich während des gesamten Drehs die Stimmen von Bella und Nicky im Kopf hatte, war eine enorme Hilfe. Das Zusammenspiel ihrer Stimmen und Ansichten mit Melinas Ideen hat mir bei dem Mode-Dilemma meiner Figur wirklich geholfen. Ich habe es auch sehr genossen, mich mit Bella und Nicky zu unterhalten – was zunächst nur mit Modetipps begann und dann sehr schnell zu einer tiefgehenden Therapiesitzung wurde. Was absolut Sinn macht, da es bei dieser Kampagne genau darum geht!

WOMAN EMPFIEHLT

Kann Affiliate-Links enthalten.

WOMAN

Welche Szene haben Sie am liebsten gedreht und warum?

Lily Collins

Es hat mir wirklich Spaß gemacht, all die Klamotten auszusuchen und ein Chaos anzurichten, wenn ich total frustriert war, weil ich nicht DEN Look gefunden habe, den ich wollte. Alles aus dem Schrank zu werfen, fühlte sich sehr befreiend und wie eine Art Therapie an.

WOMAN

Welche Rolle spielt Selbstbewusstsein für den persönlichen Stil?

Lily Collins

Ich glaube, wenn man sich in dem, was man trägt, wohlfühlt, kann man alles tragen. In der Mode gibt es keine Regeln. Man kann sich in so vielen verschiedenen Versionen seiner selbst kleiden und sich trotzdem wie „man selbst“ fühlen. Selbstbewusstsein ist in dem Sinne entscheidend, dass wenn man selbstsicher ist, kann man sich in allem, was man trägt, wohlfühlen.

WOMAN

Sie haben 15 Minuten Zeit, sich für einen Auftritt auf dem roten Teppich fertig zu machen. Welches ist das eine Schlüsselstück, um das herum Sie einen ganzen Look aufbauen würden?

Lily Collins

Das hängt davon ab, zu welchem Anlass der rote Teppich ist. Ich würde nicht sagen, dass es ein bestimmtes Kleidungsstück ist – es käme wahrscheinlich darauf an, wie ich mich an diesem Tag fühle. Bin ich eher zurückhaltend oder möchte ich einen Wow-Moment? Diese Stimmung bestimmt, wie ich mich auf das Styling vorbereite. Andernfalls, wenn ich meinen Look bereits kenne, würde ich sagen, dass mein Outfit bestimmt, wie diese 15 Minuten genutzt werden. Wenn es gewagt ist, würde ich beim Glamour wahrscheinlich zurückhaltender sein, aber wenn es ein eher dezenteres Outfit ist, kann ich das Make-up etwas aufpeppen.

WOMAN

Mit Blick auf die Herbst/Winter-Saison 2026: Gibt es Trends, Kleidungsstücke oder Styling-Ideen, auf die Sie sich in dieser Saison besonders freuen?

Lily Collins

Der Kontrasttrend inspiriert mich sehr. Klare und minimalistische Silhouetten, kombiniert mit reichhaltigen, detailreichen Texturen und monochromen Farbpaletten.

Blurred image background
Lily Collins in einem Karo-Outfit, gerade dabei sich anzuziehen, in einem Schlafzimmer

 © Zalando
Beautykiller Büroluft?
Pflege

Beautykiller Büroluft?

Morgens kommen wir frisch gestylt im Büro an, und abends verlassen wir es mit einem Look, der irgendwie „off“ ist. Da muss etwas i...
Gewinne zwei Tickets für die Vienna Awards!
Gewinnspiele

Gewinne zwei Tickets für die Vienna Awards!

Bereit für deinen großen Red-Carpet-Moment? WOMAN und die Vienna Awards laden dich zu einer der glamourösesten Nächte des Jahres e...
Third Places: Der Ort, der in Ihrem Leben fehlt – ohne dass Sie es merken
Gesundheit

Third Places: Der Ort, der in Ihrem Leben fehlt – ohne dass Sie es merken

Lieblingscafé, Park oder Buchhandlung: Warum wir diese „Third Places“ heute dringender brauchen denn je.
Editorial
Editorial

Editorial

Teamwork: Die WOMAN-Familie wächst!
Gewinnen Sie einen exklusiven Wanderurlaub mit Österreichs Wanderdörfer!
Gewinnspiele

Gewinnen Sie einen exklusiven Wanderurlaub mit Österreichs Wanderdörfer!

Hochgenuss - weil’s oben besser schmeckt!
Falkensteiner Resort Punta Skala – ein Resort, unendliche Möglichkeiten
Specials

Falkensteiner Resort Punta Skala – ein Resort, unendliche Möglichkeiten

Es gibt Resorts, die man besucht. Und es gibt solche, die man nicht mehr verlassen möchte. Das Falkensteiner Resort Punta Skala ge...
Gewinnen Sie einen von 6 CEWE Gutscheinen im Wert von je 50 €
Gewinnspiele

Gewinnen Sie einen von 6 CEWE Gutscheinen im Wert von je 50 €

Erinnerungen verdienen einen besonderen Platz. Mit dem CEWE FOTOBUCH lassen sich die schönsten Momente stilvoll festhalten und imm...
Warum wir jetzt „Vulvalippen“ statt „Schamlippen“ sagen
Gesellschaft

Warum wir jetzt „Vulvalippen“ statt „Schamlippen“ sagen

Der weibliche Körper ist nichts, wofür sich Frauen schämen sollten. Höchste Zeit also, dass wir auch unsere Intimzone von diesem B...
Gewinnen Sie ein sommerliches Beauty-Paket
Gewinnspiele

Gewinnen Sie ein sommerliches Beauty-Paket

Von hohem UV-Schutz über Selbstbräuner bis zum Eau de Parfum: Wir verlosen ein Beauty-Paket mit zehn Produkten im Wert von über 37...

Über die Autor:innen

Bild von Katrin Jaritz

Katrin Jaritz

Redakteurin für Mode & Beauty

Katrin schreibt für WOMAN für das Ressort Mode & Beauty.