Stilliebling Lily Collins übernimmt die Hauptrolle in dieser Mode-Komödie

Während Lily Collins sich durch ihren Kleiderschrank wühlt und nach einem passenden Outfit für ihre Gemütslage sucht, wird sie von Designerin Bella Freud und Modekritiker Nicky Campbell beobachtet, die ihre Gedanken als Mode-Berater:innen in ihrem Kopf visualisieren und ihr bei einer Entscheidung helfen. Inszeniert als Sitcom ist es die erste Long Form-Kampagne des deutschen Online-Versandhändlers.

„Inner Voices“, so der Titel der Miniserie, will zeigen, dass Mode mehr ist, als nur Kleidung. Durch sie können wir unser Inneres zum Ausdruck bringen und sie kann uns dabei unterstützen, uns jederzeit wie uns selbst fühlen zu lassen. Regie führte die zweifache Grammy-Preisträgerin Melina Matsoukas, die den Award in der Kategorie „Best Music Video“ für „We Found Love“ von Rihanna und Calvin Harris und „Formation“ von Beyoncé gewann.