Insel Chic: Die schönsten Sommer Looks für den Urlaub

HOLIDAY VIBES Der Beachwear-Dauerbrenner Streifen (hier vom Häkellabel Anna Kosturova) – perfekt in Szene gesetzt in der „The Vacation Shop“ Kampagne von Mytheresa.©Foto: MyTheresa X The Vacation Shop
Jede Insel hat ihren eigenen Rhythmus - und Stil. Unsere Looks begleiten entspannte Tage zwischen Küste & Cafés.
Paros: Griechische Eleganz
Die Architektur gibt hier den Look vor: Typisch griechisches Blau und Weiß versetzt uns sofort in Ferienstimmung. Auch beim Make-up dürfen (blitz-)blaue Akzente gesetzt werden, etwa mit Eyeliner.
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Madeira: Portugiesische Blütenpracht
Typisch portugiesisch ist der Stil auf der oft zitierten „Blumeninsel“ im Atlantik: Dopamin-Dressing mit Gute-Laune-Pieces, fantasievollen Accessoires und prachtvollen Blütendetails.
Bornholm: Skandinavische Ruhe
Die dänische Ostseeinsel ist die perfekte Destination für Eskapisten mit Faible für Ruhe und gemäßigte Temperaturen. Stilistisch regieren skandinavischer Minimalismus, Naturmaterialien und Clean Beauty.
Hvar: Kroatische Extravaganz
Auf der kroatischen Adriainsel darf Mode ruhig ein wenig mutiger sein: ausdrucksstarke Prints, leuchtende Farben und Schmuck mit augenzwinkernder Extravaganz. Den letzten Schliff verleihen coole Shades.
Sardinien: Italienische Eleganz
Die italienische Mittelmeerinsel gilt als Hotspot der internationalen High Society. Sehen und gesehen werden funktioniert mit mondänen Allover-Looks, figurbetonten Silhouetten und maritimen Details.