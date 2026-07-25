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Insel Chic: Die schönsten Sommer Looks für den Urlaub

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Fashion
Aktualisiert
Lesezeit
9 min

HOLIDAY VIBES Der Beachwear-Dauerbrenner Streifen (hier vom Häkellabel Anna Kosturova) – perfekt in Szene gesetzt in der „The Vacation Shop“ Kampagne von Mytheresa.

©Foto: MyTheresa X The Vacation Shop
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Jede Insel hat ihren eigenen Rhythmus - und Stil. Unsere Looks begleiten entspannte Tage zwischen Küste & Cafés.

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Bild von Michaela Strachwitz

Michaela Strachwitz

Paros: Griechische Eleganz

Die Architektur gibt hier den Look vor: Typisch griechisches Blau und Weiß versetzt uns sofort in Ferienstimmung. Auch beim Make-up dürfen (blitz-)blaue Akzente gesetzt werden, etwa mit Eyeliner.

WOMAN EMPFIEHLT

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Madeira: Portugiesische Blütenpracht

Typisch portugiesisch ist der Stil auf der oft zitierten „Blumeninsel“ im Atlantik: Dopamin-Dressing mit Gute-Laune-Pieces, fantasievollen Accessoires und prachtvollen Blütendetails.

Bornholm: Skandinavische Ruhe

Die dänische Ostseeinsel ist die perfekte Destination für Eskapisten mit Faible für Ruhe und gemäßigte Temperaturen. Stilistisch regieren skandinavischer Minimalismus, Naturmaterialien und Clean Beauty.

Hvar: Kroatische Extravaganz

Auf der kroatischen Adriainsel darf Mode ruhig ein wenig mutiger sein: ausdrucksstarke Prints, leuchtende Farben und Schmuck mit augenzwinkernder Extravaganz. Den letzten Schliff verleihen coole Shades.

Sardinien: Italienische Eleganz

Die italienische Mittelmeerinsel gilt als Hotspot der internationalen High Society. Sehen und gesehen werden funktioniert mit mondänen Allover-Looks, figurbetonten Silhouetten und maritimen Details.

Über die Autor:innen

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Michaela Strachwitz

Chefredakteurin für Mode, Beauty & Lifestyle

Michaela ist seit 2024 Chefredakteurin bei WOMAN für die Themen Mode, Beauty & Lifestyle. Davor war sie 8 Jahre lang stellvertretende Chefredakteurin und 9 Jahre Chefin vom Dienst.