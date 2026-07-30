Gewinnen Sie ein sommerliches Beauty-Paket

Wir haben zehn Produkte zusammengestellt, die genau das abdecken. Für den Tag sorgt das huut. Sensitive & Oil-Free Face Sun Fluid SPF 50+ für hohen Schutz, auch bei empfindlicher Haut. Das RAUSCH Feuchtigkeits-Spray mit Weizenkeim schützt das Haar vor dem Austrocknen, die Caudalie Self-Tan Sun Drops liefern einen sanften Bräunungseffekt ganz ohne Sonne.

Für die Regeneration danach: die Biotherm Lait Corporel Active Recovery für den Körper, das NIVEA Q10 Kollagen Experte 3in1 Serum sowie die DOCTOR MI! Regenerating Night Cream mit verkapseltem Retinol für Gesicht, Hals und Dekolleté.