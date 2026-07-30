Gewinnen Sie ein sommerliches Beauty-Paket

Von hohem UV-Schutz über Selbstbräuner bis zum Eau de Parfum: Wir verlosen ein Beauty-Paket mit zehn Produkten im Wert von über 375 Euro.
Der Sommer stellt besondere Ansprüche an die Pflegeroutine: Die Haut braucht Schutz vor UV-Strahlung, das Haar Feuchtigkeit, und am Abend darf es ein Duft sein, der die Urlaubsstimmung verlängert.
Wir haben zehn Produkte zusammengestellt, die genau das abdecken. Für den Tag sorgt das huut. Sensitive & Oil-Free Face Sun Fluid SPF 50+ für hohen Schutz, auch bei empfindlicher Haut. Das RAUSCH Feuchtigkeits-Spray mit Weizenkeim schützt das Haar vor dem Austrocknen, die Caudalie Self-Tan Sun Drops liefern einen sanften Bräunungseffekt ganz ohne Sonne.
Für die Regeneration danach: die Biotherm Lait Corporel Active Recovery für den Körper, das NIVEA Q10 Kollagen Experte 3in1 Serum sowie die DOCTOR MI! Regenerating Night Cream mit verkapseltem Retinol für Gesicht, Hals und Dekolleté.
Den Make-up-Part übernehmen das Armani Eye Tint in der Nuance 69 Auburn und der ARTDECO Jelly Balm Lip Stick mit pflegender, glänzender Textur. Dazu kommen der Rituals Hair & Body Mist aus der Ayurveda-Linie und das Eau de Parfum "26°33'N 37°57'E – Al-'Ula" von Les Destinations, eine holzige Oud-Komposition, inspiriert von der gleichnamigen Oase in Saudi-Arabien.
Jetzt mitmachen und gewinnen!
Sie möchten Ihre Sommerroutine upgraden? Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus. Mit etwas Glück gehört das Beauty-Paket bald Ihnen.
Einsendeschluss: 03.09.2026; 23:59 Uhr