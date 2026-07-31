INSTITUTION: der spannende Newcomer der Copenhagen Fashion Week

Seine erste Kollektion stellte Galib Gassanoff 2024 – im gleichen Jahr, als Institution gegründet wurde – in der „Secci Art Gallery“ in Mailand aus. Besonders spannend: die Kreationen wurden nicht von Models getragen, sondern als Kunstwerke an den Wänden der Gallerie installiert.

Denn sein Label konzipierte der georgisch-aserbaidschanische Designer nicht als klassische Modemarke, sondern als sozial-künstlerische Organisation mit ethischem Fundament, das seine kulturelle Identität zum Ausdruck bringt. Heuer zeigte der Kreative als Gewinner des diesjährigen „Zalando Visionary Awards“ erstmal auf der Copenhagen Fashion Week. Seine SS27-Kollektion „YAD“ rückt traditionelle Handwerkstechniken seiner Heimat in Georgien ins Zentrum und wurde großteils aus natürlichen Materialien sowie aus Restbeständen hochwertiger italienischer Hersteller gefertigt.

„YAD“, der Name der Kollektion, stammt übrigens aus dem aserbaidschanischen und bedeutet sowohl „fremd“ als auch „Erinnerung“. Die Laufsteg war bedeckt von Teppichen aus dem Kaukasus, Anatolien, dem Nordiran und Zentralasien – eine Hommage an seine Kindheit in Georgien. Die Looks – ein Zusammenspiel aus fließender Leichtigkeit und skulpturalem Volumen – waren im Gegensatz in gedeckten Farben gehalten.