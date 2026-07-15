Sommerlektüre 2026: Die schönsten Bücher für Strand, See und Balkon

Die schönsten Bücher für den Sommer: Ob am Strand, am See oder auf dem Balkon: Diese Neuerscheinungen offenbaren große Gefühle, Familiengeheimnisse und die mitreißenden Umwege des Lebens.
Reisen, die verändern
Neue Perspektiven über das Leben gewinnen
Die Ozean-Schwimmerin
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All die Farben, all das Licht
Träume aus Feuer
Beziehungsdynamiken
Liebe ist einfach - Zusammenbleiben nicht.
Wir in zehn Jahren
Diese Sache mit uns
Tutto Bene
Was zwischen zwei Menschen geschieht
Woher wir kommen
Geschichten, die Generationen verbinden
Luft nach unten
Das Heidelbeerhaus
Über vier leben
Ein Riesenspass für die ganze Familie
Sommerrauschen
Und wer wir werden
Die vielen Wege zu sich selbst
Laute Nächte
POPÓM
Das Gartenfest
Chaos
Guten Morgen, schönes Wetter heute
Über die Autor:innen
Melanie Zingl
Chefredakteurin für Gesellschaft, Karriere & Kultur
Melanie ist seit 2007 bei der Verlagsgruppe News (VGN) tätig. 2016 wurde sie Leitende Redakteurin und 2018 Stellvertretende Chefredakteurin. Seit 2024 ist Melanie Chefredakteurin bei WOMAN. Ihr erklärtes Ziel: "Make the World more WOMAN. Weil wir davon überzeugt sind, dass eine gleichberechtigte Welt eine bessere ist."