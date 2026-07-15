MagazinShop

Sommerlektüre 2026: Die schönsten Bücher für Strand, See und Balkon

Subressort
Kultur
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
©GettyImages
  1. home
  2. Culture
  3. Kultur

Die schönsten Bücher für den Sommer: Ob am Strand, am See oder auf dem Balkon: Diese Neuerscheinungen offenbaren große Gefühle, Familiengeheimnisse und die mitreißenden Umwege des Lebens.

von

Bild von Melanie Zingl

Melanie Zingl

Reisen, die verändern

Neue Perspektiven über das Leben gewinnen

Die Ozean-Schwimmerin

Blurred image background
Die Ozean-Schwimmerin

Charlotte Tarnowski. Nach dem Tod ihres Mannes und ihres Sohnes kämpft Sophie gegen die Trauer: Sie will sieben Meeresstraßen durchschwimmen und erlebt dabei alle Emotionen: Schmerz, Zorn und schließlich auch Hoffnung. Goldmann, € 24,–.

 © Werk

WOMAN EMPFIEHLT

Kann Affiliate-Links enthalten.

All die Farben, all das Licht

Blurred image background
All die Farben, all das Licht

Cora Wucherer Juna, 17, droht ihr Augenlicht zu verlieren, Martha, 13, fühlt sich seit Jahren übersehen. Erst beim heimlichen Roadtrip nach Malmö finden die Schwestern zueinander. ET: 11.7. Klett-Cotta, € 20,–.

 © Werk

Träume aus Feuer

Blurred image background
Träume aus Feuer

Florian Illies Eine Reise ins 17. Jahrhundert: Der Kurfürst schenkt Johannes Kunckel eine Insel, damit er Gold erschaff t. Was er stattdessen hervorbringt, wird zum begehrtesten Luxusgut: rubinrotes Glas. Pfaueninsel Verlag, € 20,–.

 © Werk

Beziehungsdynamiken

Liebe ist einfach - Zusammenbleiben nicht.

Wir in zehn Jahren

Blurred image background
Wir in zehn Jahren

Jessica Stanley Was passiert nach dem Happy End? Coralie und Adam verlieben sich, gründen eine Familie und kämpfen sich durch zehn Jahre Alltag, Krisen und große Gefühle. Warmherzig und überraschend ehrlich. Dumont, € 25,–.

 © Werk

Diese Sache mit uns

Blurred image background
Diese Sache mit uns

Olivia Haddon Was, wenn die Liebe nicht an fehlenden Gefühlen scheitert, sondern an den Lebensvorstellungen? Lucy und James sind sich einig, keine Kinder zu wollen. Bis ein Schicksalsschlag alles verändert. S. Fischer, € 22,–.

 © Werk

Tutto Bene

Blurred image background
Tutto Bene

Laura Wagner Nach ihrem abgebrochenen Studium hält sich Emma mit Nachtschichten im Späti über Wasser. Doch eine vorlaute Praktikantin und ein Mann namens Leo bringen ihre gepflegte Unordnung gehörig ins Wanken. ET: 14.7. Dumont, € 24,-

 © Werk

Was zwischen zwei Menschen geschieht

Blurred image background
Was zwischen zwei Menschen geschieht

Christine Burgartz Eine junge Schriftstellerin erkrankt an Krebs. Während sie in ihrem Roman das Wesentliche ihrer Existenz niederschreiben möchte, verliebt sie sich ein letztes Mal. ET: 14.7. Aufbau, € 22,–.

 © Werk

Woher wir kommen

Geschichten, die Generationen verbinden

Luft nach unten

Blurred image background
Luft nach unten

Tamara Štajner Zur Beerdigung ihres Kindermädchens kehrt Iva an den Ohridsee zurück. Als sie auf dem Grabstein einen unbekannten Namen entdeckt, gerät ihre Familiengeschichte ins Wanken. ET: 21.7. Zsolnay, € 25,70.

 © Werk

Das Heidelbeerhaus

Blurred image background
Das Heidelbeerhaus

Ursula Kissel Zu ihrem 75. Geburtstag lädt Eleonora ihre beiden Nichten und deren Töchter in ihr Haus am See ein. Was als unbeschwerter Sommer beginnt, entwickelt sich zu einer bewegenden Reise durch alte Konflikte und Geheimnisse. Harper Collins, € 16,–.

 © Werk

Über vier leben

Blurred image background
Über vier leben

Pauline Hatscher Mirabell blickt in die Vergangenheit ihrer Familie und stößt auf Brüche und verschwiegene Wahrheiten. Ein feinfühliger Roman über vier Frauen und die Frage, was uns prägt. ET: 14.7. eichborn, € 24,–.

 © Werk

Ein Riesenspass für die ganze Familie

Blurred image background
Ein Riesenspass für die ganze Familie

Jennifer E. Smith Als Kinder waren die Endicott-Geschwister unzertrennlich, heute herrscht Funkstille. Ein Wiedersehen bringt alte Konflikte, lang gehütete Geheimnisse und die Frage zurück, was sie noch verbindet. ET: 29.6. Bastei Lübbe, € 22,–.

 © Werk

Sommerrauschen

Blurred image background
Sommerrauschen

Christiane Adlung Im Sommerhaus ihrer Familie wird Judith im französischen Médoc von der Vergangenheit eingeholt. Die unerwartete Begegnung mit ihrer Jugendfreundin Natascha zwingt sie, sich einem verdrängten Ereignis zu stellen. Dumont, € 24,–.

 © Werk

Und wer wir werden

Die vielen Wege zu sich selbst

Laute Nächte

Blurred image background
Laute Nächte

Anne Freytag Nach dem Tod seiner Freundin zieht Kenni nach Wien. In einer chaotischen WG findet er Menschen, die ihn auffangen. Zehn Jahre später treffen sich die vier in Zürich wieder und verbringen eine lange, laute Nacht miteinander. Jahre später zurück in Wien, zeigt sich, dass manche Fragen ein Leben lang nachhallen ... Kampa Verlag, € 24,70.

 © Werk

POPÓM

Blurred image background
POPÓM

Johanna Seebauer Als Hendrik auf Popóm trifft, erkennt er sich selbst – nur älter. Die Autorin erzählt mit feinem Humor von Orientierungslosigkeit, Selbstsuche und einer Begegnung, die alles verändert. ET: 14.7. Dumont, € 20,–.

Das Gartenfest

Blurred image background
Das Gartenfest

Jennie Godfrey Unter der Oberfläche einer Sommerparty brodelt es gewaltig. Zwischen Nachbarn, Freunden und den Familien kommen Wahrheiten ans Licht, die eigentlich niemand aussprechen wollte. ET: 16.7. dtv Verlag, € 23,70.

 © Werk

Chaos

Blurred image background
Chaos

Andréa Ager-Hanssen Hedda ist schwanger, ihre Masterarbeit raubt ihr die Nerven, und plötzlich taucht ihr Vater wieder auf. Zwischen Zukunftsängsten und fragwürdigen Entscheidungen versucht sie, ihr Leben zusammenzuhalten. eichborn, € 23,–.

 © Werk

Guten Morgen, schönes Wetter heute

Blurred image background
Guten Morgen, schönes Wetter heute

Tanja Kokoska 1.583 Menschen leben in der Siedlung „Am Kastanienbaum“ – und doch fühlt sich jede:r allein. Als eine Weltkriegsbombe entdeckt wird, kommen die Nachbarn einander näher und werden zu einer Gemeinschaft. dtv Verlag, € 23,70.

 © Werk

Über die Autor:innen

Bild von Melanie Zingl

Melanie Zingl

Chefredakteurin für Gesellschaft, Karriere & Kultur

Melanie ist seit 2007 bei der Verlagsgruppe News (VGN) tätig. 2016 wurde sie Leitende Redakteurin und 2018 Stellvertretende Chefredakteurin. Seit 2024 ist Melanie Chefredakteurin bei WOMAN. Ihr erklärtes Ziel: "Make the World more WOMAN. Weil wir davon überzeugt sind, dass eine gleichberechtigte Welt eine bessere ist."