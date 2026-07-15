Sommerlektüre 2026: Die schönsten Bücher für Strand, See und Balkon

Anne Freytag Nach dem Tod seiner Freundin zieht Kenni nach Wien. In einer chaotischen WG findet er Menschen, die ihn auffangen. Zehn Jahre später treffen sich die vier in Zürich wieder und verbringen eine lange, laute Nacht miteinander. Jahre später zurück in Wien, zeigt sich, dass manche Fragen ein Leben lang nachhallen ... Kampa Verlag, € 24,70.