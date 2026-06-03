Sophie Marceau: „Ich brauche heute Zeit und Freiraum für mich“

Sie ist eine der berühmtesten Schauspielerinnen Frankreichs. Mit gerade einmal 14 Jahren wurde Sophie Marceau über Nacht zum Star. Wir erinnern uns: Für ihre Hauptrolle in der französischen Teenie-Komödie „La Boum – Die Fete“ wurde die damalige Schülerin schlagartig von ganz Europa angehimmelt und feierte einen Millionenerfolg. Heute ist Marceau ein Weltstar, eine Ikone und vielfach gefeierte Charakterdarstellerin. Sie wirkte in 49 Filmprojekten mit (u. a. als Prinzessin Isabelle in „Braveheart“ und als James Bonds Gegenspielerin Elektra King) und arbeitet mittlerweile auch selbst als Regisseurin. Mit „LOL 2.0“ kommt am 18. Juni endlich die lang ersehnte Fortsetzung des Films „LOL“ (Laughing Out Loud, 2009) in die Kinos. In Frankreich ist die wunderbar herzerwärmende Komödie über Familie, Freundschaft und die Entdeckung neuer Lebenswege bereits angelaufen – und wurde in kürzester Zeit zum Publikumserfolg bei Jung und Alt.

Ihre generationenübergreifende Popularität amüsiert die 59-Jährige: „Ich bin so etwas wie die alte Cousine, die man schon seit 30 Jahren kennt. Das stört mich überhaupt nicht.“ Die beliebte Französin kehrt nun also zurück in die Rolle der Anne, die in der Mitte des Lebens ihre neu gewonnene Freiheit zelebriert – so der Plot der Komödie. Ein Umstand, der Marceau auch im echten Leben nicht fremd ist. Ihre beiden Kinder Vincent Żuławski (30) und Juliette Lemley (23) sind erwachsen. Auch die Trennung von ihren Expartnern liegt schon viele Jahre zurück. „Ich brauche heute Freiraum und Zeit für mich“, weiß sie. Auch Anne aus die idyllische Ruhe währt nur kurz: Tochter Louise (gespielt von Thaïs Alessandrin) schlüpft nach einer Krise zurück ins mütterliche Nest und stellt ihre Beziehung durch das Wiederaufkochen längst überwunden geglaubter Konflikte hart auf die Probe. Und on top erfährt Anne auch noch, dass sie Großmutter wird. Mon Dieu! Mit viel Witz und Charme surft die federleichte Geschichte unter der Regie von Lisa Azuelos durch alle Ups & Downs familiärer Dynamiken.