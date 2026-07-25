Offline ist das neue Statussymbol: Warum wir wieder mehr leben statt posten

Es ist schon etwas ungewohnt. Kein Vibrieren, kein Klingeln, kein hektisches Tippen oder Wischen auf Glas. Stattdessen Stimmen, lautes Lachen. Das Klirren von Weingläsern. Schweift der Blick durch den Raum, sind da Augen, die leuchten – nicht, weil sie von einem Screen erhellt werden, sondern weil sie sich neugierig ihrem Gegenüber zuwenden. Was klingt wie aus einem Film längst vergangener Zeiten, ist eine Einladung ins Hier und Jetzt: Bei sogenannten Echt.Salons treffen sich einander Unbekannte, um in entspannter Atmosphäre einen Abend miteinander zu verbringen. Ohne zwischendurch mal kurz die Benachrichtigungen am Handy zu checken.