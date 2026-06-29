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20 Sätze, die Ihren Urlaub retten

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Gesellschaft
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Einmal zum Mitnehmen, bitte: Ferien machen glücklich und bringen uns oft an die Grenzen. Konfliktmanagerin Daniela Santi verrät die 20 wirkungsvollsten Impulse, die angespannte Situationen wieder entschärfen.

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Nina Horcher

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Angelika Strobl

Für Paare

„Viele Konflikte entstehen nicht, weil Menschen ‚schwierig‘ sind, sondern weil sie unter Stress unterschiedlich ticken“, weiß Santi. Was hilft, wenn Bedürfnisse in Beziehungen nicht kompatibel sind.

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