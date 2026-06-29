20 Sätze, die Ihren Urlaub retten

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Einmal zum Mitnehmen, bitte: Ferien machen glücklich und bringen uns oft an die Grenzen. Konfliktmanagerin Daniela Santi verrät die 20 wirkungsvollsten Impulse, die angespannte Situationen wieder entschärfen.
Für Paare
„Viele Konflikte entstehen nicht, weil Menschen ‚schwierig‘ sind, sondern weil sie unter Stress unterschiedlich ticken“, weiß Santi. Was hilft, wenn Bedürfnisse in Beziehungen nicht kompatibel sind.
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