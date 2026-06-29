FÜR IMMER WIR

Kerim & Huriye VERHEIRATET SEIT 17. APRIL 1960 Huriye und ihr Kerim leben in der Türkei. Zwischen die beiden passt kein Blatt: „In den vergangenen Jahrzehnten hat sich an unserer Liebe nichts geändert", sagt Huriye. „Auch seine Eltern mochten mich von Anfang an sehr. Sein Vater sagte zu ihm: 'Brich ihr niemals das Herz.' Daran hat er sich gehalten, er war immer für mich da." Als frisch verheiratetes Paar waren sie arm und hatten nicht einmal Speiseöl. Huriye erzählt: „Ich kochte Bulgur ohne Öl, und er aß es ohne Murren. Mit der Zeit konnten wir uns ein Leben im Wohlstand aufbauen. Das geht nur Hand in Hand. Wir sind mit der Zeit eins geworden." © Lauren Joy Fleishman