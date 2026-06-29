Frau sein heute: Vier Frauen über ihre ganz persönliche Definition

PRUNKVOLL. 13 Persönlichkeiten beim Kampagnenshoot in der Hofburg (v. l. n. r.): Kim Averweg (Director Voyage PR), Erika Vartanovna (Künstlerin), Michaela Strachwitz (CR Woman World), Jasmin Erbas (Designerin), Domenica Graci (CEO One Luxury), Ana Jaksic (Künstlerin), Marjan Firouz (CEO Vienna Awards), Martina Cerny (CEO Making Of), Charlott Josefin (Model), Nina und Julia Meise (Moderatorinnen), Vanessa Küstner (Künstlerin) und Nadine Mirada (Model).©Diana Catch
Bei den Vienna Awards wird Weiblichkeit jenseits von Rollenklischees gefeiert. Vier Stimmen der diesjährigen Kampagne über ihre Definition.
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Während Bundespräsident Alexander Van der Bellen an diesem Vormittag Anfang Mai ein paar Zimmer weiter seine täglichen Amtsgeschäfte führt, klickt in einem der Prunkräume der Wiener Hofburg die Kamera. Der Anlass: die diesjährige Kampagne der Vienna Awards mit dem Motto „Women Are“. Bewusst offen formuliert, soll es auf die Vielseitigkeit weiblicher Lebensentwürfe hinweisen. „Was ursprünglich als Initiative begann, um herausragende Leistungen in Fashion, Lifestyle und Unternehmertum sichtbar zu machen, hat sich im Laufe der Jahre zu einer Plattform entwickelt, die Menschen verbindet, inspiriert und neue Perspektiven eröffnet“, erklärt Marjan Firouz, PR-Spezialistin und Gründerin des Events. Am 21. Oktober werden die Auszeichnungen feierlich in der Hofburg verliehen. Mit dabei: die Gesichter der Kampagne – darunter die Moderatorinnen Julia und Nina Meise sowie Model Charlott Josefin. Wir wollten vorab wissen: Was definiert Frausein für sie persönlich?
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