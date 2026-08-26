Third Places: Der Ort, der in Ihrem Leben fehlt – ohne dass Sie es merken

Der Begriff Third Place („Dritter Ort“) geht auf den US-amerikanischen Soziologen Ray Oldenburg zurück. Ende der 1980er-Jahre beschrieb er damit Orte jenseits von Zuhause und Arbeit, an denen Menschen informell zusammenkommen: Parks, Bars, Cafés, Gemeindezentren, Museen, Sportplätze oder Bibliotheken. Third Places sind freiwillig, niedrigschwellig und nicht zweckgebunden, Plätze, an denen man nichts leisten muss und gerade deshalb Gemeinschaft entsteht. In TV-Serien begegnen uns solche Orte immer wieder: Lorelai und Rory Gilmore hängen in Luke’s Diner ab, Carrie Bradshaw tratscht mit ihren „Sex and the City“-Freundinnen in der Magnolia Bakery bei einem Cupcake, die Clique rund um Ted Mosby aus „How I Met Your Mother“ trifft sich regelmäßig spontan im MacLaren’s Pub, um kleine Auszeitenzu genießen.

„Aus psychologischer Perspektive erfüllen Third Places eine wichtige Ausgleichsfunktion“, erklärt Wohn- und Architekturpsychologe Herbert Reichl, der sich intensiv mit den psychologischen Funktionen von Wohn- und Aufenthaltsräumen beschäftigt. Man unterscheidet zwischen First Places, meist der eigenen Wohnung, und Second Places, wie Arbeits- oder Bildungseinrichtungen. Beide sind für Erwachsene mit Aufgaben und Verbindlichkeiten verbunden. „Der Third Place ist schließlich der Raum dazwischen, der eine gewisse Freiheit von den Verbindlichkeiten des Familien- und Arbeitslebens ermöglicht“, so der Experte. Kurzum: ein Ort, an dem wir uns wohlfühlen und der mit keinerlei To do’s einhergeht.

Eben diese Freiheit macht Third Places so wertvoll: Sie ermöglichen es, im Alltag für kurze Zeit abzuschalten. Erholung wird zwar oft mit Urlaub gleichgesetzt, doch die Forschung zeigt: Für nachhaltigen Stressabbau sind vor allem kurze Phasen der Entspannung entscheidend. „Aus bedürfnisorientierter Sicht haben Third Places die Aufgabe, solche kurzen Erholungsmomente zu ermöglichen“, erklärt Reichl. Gleichzeitig erfüllen sie zentrale menschliche Bedürfnisse: Autonomie, indem man selbst entscheidet, wie man seine Zeit verbringt, und Gemeinschaft, indem man gleichzeitig Teil einer sozialen Umgebung ist. „In Cafés etwa ist man von anderen Menschen umgeben, ohne zu Interaktion verpflichtet zu sein. Die Möglichkeit dazu besteht aber, wenn man sie nutzen möchte.“