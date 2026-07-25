Hormone neu verstehen: Warum Frauengesundheit heute neu gedacht wird

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Eine Ärztin erzählt, wie ein Podcast ihr Verständnis von Frauengesundheit verändert hat, warum Menopause-Medizin weltweit neu gedacht wird und weshalb Aufklärung, individuelle Betreuung und ein ganzheitlicher Blick auf Frauen heute wichtiger sind denn je.
Genau vor zweieinhalb Jahren schickte mir eine Freundin eine Podcast-Empfehlung: ein Interview mit der italienisch-amerikanischen Neurowissenschaftlerin Lisa Mosconi über Hormone und das weibliche Gehirn in den Wechseljahren. Ich hörte zu – und hatte plötzlich das Gefühl, zum ersten Mal zu verstehen, was Jahre zuvor mit mir passiert war.
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