Hormone neu verstehen: Warum Frauengesundheit heute neu gedacht wird

Genau vor zweieinhalb Jahren schickte mir eine Freundin eine Podcast-Empfehlung: ein Interview mit der italienisch-amerikanischen Neurowissenschaftlerin Lisa Mosconi über Hormone und das weibliche Gehirn in den Wechseljahren. Ich hörte zu – und hatte plötzlich das Gefühl, zum ersten Mal zu verstehen, was Jahre zuvor mit mir passiert war.