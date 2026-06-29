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Starke Knochen, starkes Leben: Was Frauen über Osteoporose wissen sollten

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TRAINING. Mehr Muskelkraft bedeutet mehr mechanischen Reiz für den Knochen – wichtig zum Erhalt der Knochenmasse!

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Die stille Gefahr: Was Frauen über Osteoporose und ihre Vorstufe wissen sollten.

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Bild von Kristin Pelzl-Scheruga

Kristin Pelzl-Scheruga

Gut geschützt und dennoch verletzlich: unsere Knochen. Der Abbau von Knochensubstanz beginnt leise – ohne Schmerz, ohne eindeutige Warnzeichen. Kein Wunder, dass der schleichende Verlust an Knochensubstanz oft viel zu spät bemerkt wird: „Osteoporose ist ein stiller Knochendieb. Die chronische Erkrankung bleibt oftmals über lange Zeit bis hin zu mehreren Jahren unentdeckt und asymptomatisch“, bestätigt Leonard Jaster, Facharzt für Nuklearmedizin mit Schwerpunkt auf Schilddrüse, Osteologie und Endokrinologie in Salzburg. Das erste Zeichen sei oftmals bereits eine Fraktur – insbesondere im Bereich der Wirbelkörper.

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