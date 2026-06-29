Starke Knochen, starkes Leben: Was Frauen über Osteoporose wissen sollten

Gut geschützt und dennoch verletzlich: unsere Knochen. Der Abbau von Knochensubstanz beginnt leise – ohne Schmerz, ohne eindeutige Warnzeichen. Kein Wunder, dass der schleichende Verlust an Knochensubstanz oft viel zu spät bemerkt wird: „Osteoporose ist ein stiller Knochendieb. Die chronische Erkrankung bleibt oftmals über lange Zeit bis hin zu mehreren Jahren unentdeckt und asymptomatisch“, bestätigt Leonard Jaster, Facharzt für Nuklearmedizin mit Schwerpunkt auf Schilddrüse, Osteologie und Endokrinologie in Salzburg. Das erste Zeichen sei oftmals bereits eine Fraktur – insbesondere im Bereich der Wirbelkörper.