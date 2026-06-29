Natürlicher Zellschutz: So bleibt Ihre Haut länger jung

Die Haut war lange eine Oberfläche. Eine Frage von Glow, Spannkraft und möglichst wenig sichtbaren Jahren. Heute verändert sich der Blick darauf grundlegend. Statt Falten nur zu kaschieren, richtet sich die Aufmerksamkeit zunehmend auf das, was darunterliegt: die Zelle selbst. Der neue Ansatz kommt aus der Longevity-Forschung – jenem Wissenschaftsbereich, der untersucht, wie Menschen länger gesund bleiben. Was ursprünglich vor allem mit Ernährung, Regeneration oder Biohacking verbunden wurde, erreicht nun die Beauty-Welt: „Skin Longevity steht für einen Paradigmenwechsel in der Hautforschung. Während klassisches Anti-Aging sichtbare Zeichen wie Falten, Elastizitätsverlust oder Pigmentstörungen behandelt, zielt Skin Longevity auf die biologischen Ursachen der Hautalterung ab“, erklärt Dr. Henrike Neuhoff, wissenschaftliche Leiterin der Naturkosmetikmarke Lavera.