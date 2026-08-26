Falkensteiner Resort Punta Skala – ein Resort, unendliche Möglichkeiten

Während viele den Urlaub im September beenden, beginnt in Punta Skala eigentlich erst die schönste Reisezeit. Die Adria zeigt sich im Herbst von ihrer mildesten Seite: Die Wassertemperaturen bleiben lange angenehm warm, die Tage sind noch lang und sonnig, ohne die Hitze des Hochsommers – ideal für lange Spaziergänge entlang der Küste, entspannte Poolstunden ohne Gedränge und Ausflüge ins nahe gelegene Zadar, das sich im Herbstlicht besonders stimmungsvoll zeigt. Wer im Herbst bucht, profitiert zudem von einem deutlich ruhigeren Resort, mehr Platz am Strand und einem entspannteren Tempo – perfekt für alle, die ihren Sommer einfach nicht enden lassen wollen.