Falkensteiner Resort Punta Skala – ein Resort, unendliche Möglichkeiten

Es gibt Resorts, die man besucht. Und es gibt solche, die man nicht mehr verlassen möchte. Das Falkensteiner Resort Punta Skala gehört unbestritten zu Letzteren. Auf einer eigenen Halbinsel nahe Zadar gelegen, ist es das größte Hotel-Resort Kroatiens – und zugleich eines, das trotz seiner Größe ein Gefühl von Rückzug und Weite vermittelt, das man an der Adria selten findet.
Umgeben von Meer auf beiden Seiten, eingebettet in eine 30 Hektar große grüne Oase mit 1,4 Kilometern eigener Küstenlinie, verbindet das Resort mediterranes Lebensgefühl mit einem Verständnis von Luxus, das nie aufdringlich wirkt. Das Besondere dabei: Zwei Hotels, zwei völlig unterschiedliche Urlaubswelten – und beide unter einem Dach.
Family Hotel Diadora: Wo Falky zu Hause ist
Wer mit Kindern reist, findet im Family Hotel Diadora ein Urlaubsuniversum, das auf kleine und große Abenteurer gleichermaßen zugeschnitten ist. Mit Falky, dem Falkensteiner Maskottchen, wird der Aufenthalt zum Erlebnis: Betreute Poolbereiche, ein Piratenschiff, Kinder-Disco, Teenager-Angebote und Krippenbetreuung für die Kleinsten sorgen dafür, dass für jede Altersgruppe das passende Programm bereitsteht. Während die Kinder mit Falky auf Entdeckungstour gehen, bleibt den Eltern Zeit für einen Kaffee in Ruhe oder eine Runde am Pool – Familienurlaub, bei dem wirklich alle auf ihre Kosten kommen.
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Hotel & Spa Iadera: Ruhe, die man spürt
Wer hingegen eine stille Auszeit am Meer sucht, findet im Hotel & Spa Iadera das genaue Gegenstück: Elegante, ruhige Zimmer mit Meerblick, ein wellenförmiges architektonisches Meisterwerk und eines der größten Spa-Areale Kroatiens auf über 8.000 Quadratmetern – mit Innen- und Außenpools, türkischem Hammam, Saunen und Dampfbädern. Hier zählt jeder Moment der Entschleunigung: ein Abendessen mit Blick auf das Zadar-Archipel, eine Massage mit Meeresrauschen im Hintergrund, ein Buch am privaten Strandabschnitt. Iadera ist der Ort für alle, die dem Alltag wirklich entkommen wollen.
Eine Halbinsel mit Handschrift
Gestaltet 2005 von den Star-Architekten Matteo Thun und Boris Podrecca, verleiht die wellenförmige Formensprache des Resorts beiden Hotels ihren unverwechselbaren Charakter – klare Linien, viel Weiß und helles Holz treffen auf das charakteristische Adriatic Blue.
Für alle dazwischen: Sport, Genuss und Natur
Zwischen den beiden Welten von Diadora und Iadera liegt der Fortis Club mit über 25 Sportangeboten, eine idyllische Küstenlandschaft sowie zahlreiche Restaurants und Bars, die von Dalmatinischer Küche bis Asian Fusion reichen. Zwei private Buchten, viel Grün und ein bewusst autofrei gestaltetes Resort – bis auf An- und Abreise – runden das Gesamterlebnis ab.
Herbst am Meer: Die beste Zeit, den Sommer zu verlängern
Während viele den Urlaub im September beenden, beginnt in Punta Skala eigentlich erst die schönste Reisezeit. Die Adria zeigt sich im Herbst von ihrer mildesten Seite: Die Wassertemperaturen bleiben lange angenehm warm, die Tage sind noch lang und sonnig, ohne die Hitze des Hochsommers – ideal für lange Spaziergänge entlang der Küste, entspannte Poolstunden ohne Gedränge und Ausflüge ins nahe gelegene Zadar, das sich im Herbstlicht besonders stimmungsvoll zeigt. Wer im Herbst bucht, profitiert zudem von einem deutlich ruhigeren Resort, mehr Platz am Strand und einem entspannteren Tempo – perfekt für alle, die ihren Sommer einfach nicht enden lassen wollen.
Jetzt den Herbst am Meer sichern
Ob bunte Familienzeit mit Falky im Family Hotel Diadora oder stille Zweisamkeit im Hotel & Spa Iadera – wer seinen Sommer verlängern möchte, findet in Punta Skala den perfekten Ort dafür. Mit Prebook & Save früh buchen, bis zu 15 % sparen und sich schon heute eine Auszeit am Meer sichern.