Gewinnen Sie einen von 6 CEWE Gutscheinen im Wert von je 50 €

Das CEWE FOTOBUCH überzeugt mit zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten. Wählen Sie aus verschiedenen Formaten, hochwertigen Papierarten und individuellen Einbänden wie edlem Leder oder stilvollem Leinen.

Für eindrucksvolle Landschaftsaufnahmen und besondere Panoramen bietet die Panoramaseite im CEWE FOTOBUCH XL eine Bildfläche von über einem Meter.