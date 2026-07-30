Gewinnen Sie einen von 6 CEWE Gutscheinen im Wert von je 50 €

Erinnerungen verdienen einen besonderen Platz. Mit dem CEWE FOTOBUCH lassen sich die schönsten Momente stilvoll festhalten und immer wieder neu erleben. Ob Urlaub, Familienfeiern, Hochzeiten oder die ersten Abenteuer der Kleinsten: Gestalten Sie Ihr persönliches Fotobuch ganz nach Ihren Wünschen und verleihen Sie Ihren Erinnerungen eine hochwertige Form.
Das CEWE FOTOBUCH überzeugt mit zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten. Wählen Sie aus verschiedenen Formaten, hochwertigen Papierarten und individuellen Einbänden wie edlem Leder oder stilvollem Leinen.
Für eindrucksvolle Landschaftsaufnahmen und besondere Panoramen bietet die Panoramaseite im CEWE FOTOBUCH XL eine Bildfläche von über einem Meter.
Mit der praktischen Erinnerungstasche lassen sich Eintrittskarten, Postkarten oder andere kleine Andenken direkt im CEWE FOTOBUCH aufbewahren und gemeinsam mit den Fotos archivieren.
Wer seinem Fotobuch einen besonders edlen Look verleihen möchte, kann aus hochwertigen Veredelungen sowie eleganten Leder und Leineneinbänden wählen und so ein einzigartiges Erinnerungsstück gestalten.
Mit der intuitiven Gestaltungssoftware können Sie Ihr Fotobuch ganz einfach personalisieren und so ein einzigartiges Erinnerungsstück schaffen oder ein ganz besonderes Geschenk für Ihre Liebsten gestalten.
Jetzt mitmachen und gewinnen!
Wir verlosen 6 Gutscheine im Wert von je 50 Euro für das Sortiment von CEWE.
Die Gutscheine sind bis 31.12.2027 gültig und können flexibel eingelöst werden.
Vielleicht entsteht daraus schon bald Ihr ganz persönliches CEWE FOTOBUCH.
Viel Glück!
Einsendeschluss: 10.09.2026; 23:59 Uhr