Gewinnen Sie einen exklusiven Wanderurlaub mit Österreichs Wanderdörfer!

Hochgenuss - weil’s oben besser schmeckt!
Im Urlaub suchen wir Erlebnisse mit Tiefe & Momente, die bleiben: Ob Gipfelsiege, Wanderungen durch stille Wälder oder, ganz klassisch, der erste Kaiserschmarrn auf der Hütte.
Genau hier setzt Österreichs Wanderdörfer mit “Hochgenuss” an: Die größte touristische Regionalkooperation des Landes verbindet Wandern auch mit regionaler Kulinarik und zeigt uns Angebote, bei denen Landschaft nicht nur gesehen, sondern auch geschmeckt wird. Über 70 Wanderdörfer in mehr als 40 Regionen stehen für diese Verbindung aus Natur, Genuss und authentischen Erlebnissen entlang des Weges.
Gewinnen Sie: 3 Nächte für 2 Personen in Kitzbühel, Tirol: Jochberg ist im Bezirk Kitzbühel, ein zertifiziertes Wanderdorf und perfekt für einen Wanderurlaub. Nach Kitzbühel sind es 15min mit dem Auto
Unser Tipp für Genießer:innen:
Die Kulinarische Höhenwanderung - Die 3-Gänge-Tour in Kitzbühel ist ein echtes Genuss-Highlight. Gewandert wird von Hütte zu Hütte: nach jeder Etappe folgt ein kulinarischer Stopp. Bewegung, regionale Küche und echtes Berggefühl – Schritt für Schritt.
Einsendeschluss: 17.09.2026; 23:59 Uhr