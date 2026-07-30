Gewinnen Sie einen exklusiven Wanderurlaub mit Österreichs Wanderdörfer!

Im Urlaub suchen wir Erlebnisse mit Tiefe & Momente, die bleiben: Ob Gipfelsiege, Wanderungen durch stille Wälder oder, ganz klassisch, der erste Kaiserschmarrn auf der Hütte.

Genau hier setzt Österreichs Wanderdörfer mit “Hochgenuss” an: Die größte touristische Regionalkooperation des Landes verbindet Wandern auch mit regionaler Kulinarik und zeigt uns Angebote, bei denen Landschaft nicht nur gesehen, sondern auch geschmeckt wird. Über 70 Wanderdörfer in mehr als 40 Regionen stehen für diese Verbindung aus Natur, Genuss und authentischen Erlebnissen entlang des Weges.