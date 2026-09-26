Die WOMAN-Redaktion weiß: diese drei Schuhtrends bestimmen den Herbst

7.000 Schritte pro Tag sollen sich positiv auf unsere Gesundheit auswirken. Gut also, dass wir diese aufregenden neuen Schuhdesigns haben, mit denen wir dieses Ziel mit Stil erreichen.
Slouchy Boots
Absatzstiefel sind die Allrounder der kalten Saison. Slouchy Boots mit leichter Raffung sorgen für noch mehr Chic – inspiriert von den Fall/Winter-Runways bei Louis Vuitton & Miu Miu.
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