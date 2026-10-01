So geht Kochen easy: 4 Learnings aus Yotam Ottolenghis neuem Kochbuch

Weniger Inspiration, mehr Improvisation: Statt durch „10.000 Möglichkeiten“ im Internet zu scrollen, lohnt sich laut Ottolenghi ein Blick auf das, was im Kühlschrank ist. Zwei bis drei Zutaten reichen nämlich oft schon für ein gutes Gericht.

Das Buch „Simple Too“ von Yotam Ottolenghi ist im Verlag Dorling Kindersley erschienen. Um € 40,–.