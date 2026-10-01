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So geht Kochen easy: 4 Learnings aus Yotam Ottolenghis neuem Kochbuch

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©Fotos: DK Verlag/Jonathan Lovekin
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Es ist das Kochbuch des Jahres: Vier Erkenntnisse aus Yotam Ottolenghis neuem Werk - und wie wir sie umsetzen.

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Weniger Inspiration, mehr Improvisation: Statt durch „10.000 Möglichkeiten“ im Internet zu scrollen, lohnt sich laut Ottolenghi ein Blick auf das, was im Kühlschrank ist. Zwei bis drei Zutaten reichen nämlich oft schon für ein gutes Gericht.

Das Buch „Simple Too“ von Yotam Ottolenghi ist im Verlag Dorling Kindersley erschienen. Um € 40,–.

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