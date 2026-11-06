Modisches Intermezzo: Diese Premieren-Looks sorgen für Standing Ovations

Modisch immer auf der sicheren Seite ist man auch mit dem kleinen Schwarzen. Stilvolle Add-Ons: funkelnde Micro-Bags (aufgepasst: größere Taschen müssen an der Garderobe abgegeben werden!) und Opera Gloves. Letztere waren auch auf den Fall/Winter-Runways ein Favorit – etwa bei Balenciaga, Max Mara oder Mugler.