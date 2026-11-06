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Modisches Intermezzo: Diese Premieren-Looks sorgen für Standing Ovations

IN KOOPERATION MIT DER WIENER STAATSOPER UND PEEK & CLOPPENBURG
Subressort
Fashion
Aktualisiert
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Rotes Kleid von Emporio Armani, € 529,–. Tasche von Weekend Max Mara, € 289,99. Schuhe von Tamaris, € 69,99. Alles bei P&C. Schmuck: Juwelier Heldwein.

©Chris Singer
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Edle Operngarderoben modern inszeniert: Gemeinsam mit P&C präsentieren wir in der Wiener Staatsoper fünf Looks, die von der Loge bis ins Parkett für Beifall sorgen.

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Bild von Katrin Jaritz

Katrin Jaritz

Klassiker edel inszeniert

Einen strengen Dresscode gibt’s in der Wiener Staatsoper nicht. Allerdings gilt: Dem Anlass angemessen elegant sollte es sein! Ein Klassiker, der immer geht: die Kombination aus Nadelstreifenhose und weißer Bluse, die durch goldene Preziosen veredelt wird.

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Klassisch-elegant

 © Chris Singer

WOMAN EMPFIEHLT

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Der Finishing Touch

Modisch immer auf der sicheren Seite ist man auch mit dem kleinen Schwarzen. Stilvolle Add-Ons: funkelnde Micro-Bags (aufgepasst: größere Taschen müssen an der Garderobe abgegeben werden!) und Opera Gloves. Letztere waren auch auf den Fall/Winter-Runways ein Favorit – etwa bei Balenciaga, Max Mara oder Mugler.

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Das kleine Schwarze

 © Chris Singer

Puristisch und cool

Dass sich Eleganz und Komfort nicht ausschließen, beweist dieses monochrome Ensemble. Zur lockeren Stoffhose harmoniert ein Oberteil in Samtoptik ganz hervorragend! Silberschmuck und Heels adeln den Look, ein sleeker Dutt bringt Lässigkeit zurück.

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Lässiges Ensemble

 © Chris Singer

It‘s all about the details

Während Logen mit Geräumigkeit und Privatsphäre locken, ist der Platz in den Sitzreihen beschränkt. Praktischer Tipp daher: auf ausladende Silhouetten verzichten. Für Hingucker sorgen stattdessen Farbakzente durch Accessoires und spannende Texturen wie Plissee oder Fransen.

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Statement-Schmuck

 © Chris Singer

Über die Autor:innen

Bild von Katrin Jaritz

Katrin Jaritz

Redakteurin für Mode & Beauty

Katrin schreibt für WOMAN für das Ressort Mode & Beauty.