Modisches Intermezzo: Diese Premieren-Looks sorgen für Standing Ovations

Rotes Kleid von Emporio Armani, € 529,–. Tasche von Weekend Max Mara, € 289,99. Schuhe von Tamaris, € 69,99. Alles bei P&C. Schmuck: Juwelier Heldwein.©Chris Singer
Edle Operngarderoben modern inszeniert: Gemeinsam mit P&C präsentieren wir in der Wiener Staatsoper fünf Looks, die von der Loge bis ins Parkett für Beifall sorgen.
Klassiker edel inszeniert
Einen strengen Dresscode gibt’s in der Wiener Staatsoper nicht. Allerdings gilt: Dem Anlass angemessen elegant sollte es sein! Ein Klassiker, der immer geht: die Kombination aus Nadelstreifenhose und weißer Bluse, die durch goldene Preziosen veredelt wird.
Bluse von Vicolo, € 109,99
Nadelstreifenhose von Weekend Max Mara, € 279,99 – alles bei P&C
Schmuck: Kunsthandel Pichler
WOMAN EMPFIEHLT
Statement T-Shirt€ 39,00Entdecken
WOMANdigital€ 42,00Entdecken
Schlafmaske "Sweet Dreams"€ 9,00Entdecken
Regenschirm€ 34,00Entdecken
WOMAN Elevate Membership 2026€ 2.160,00Entdecken
WOMANcommunity€ 129,00Entdecken
WOMANtreatment€ 159,00Entdecken
Kosmetiktasche€ 22,00Entdecken
WOMAN | Schwerpunkt Elevate€ 7,00Entdecken
WOMANabo€ 108,00Entdecken
WOMANmoon€ 129,00Entdecken
Trinkflasche 0,5l€ 19,00Entdecken
Pilates-Socken€ 19,00Entdecken
WOMANabo QUARTERLY€ 27,00Entdecken
Socken - Trendfarbe F/S26€ 14,00Entdecken
WOMANfeelgood€ 198,00Entdecken
Yogamatte€ 29,00Entdecken
Statement Cap€ 34,00Entdecken
WOMANbeautybox€ 159,00Entdecken
WOMANtrendbag€ 129,00Entdecken
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Der Finishing Touch
Modisch immer auf der sicheren Seite ist man auch mit dem kleinen Schwarzen. Stilvolle Add-Ons: funkelnde Micro-Bags (aufgepasst: größere Taschen müssen an der Garderobe abgegeben werden!) und Opera Gloves. Letztere waren auch auf den Fall/Winter-Runways ein Favorit – etwa bei Balenciaga, Max Mara oder Mugler.
Kleid von Hugo, € 279,99
Tasche von Hey Kyla, € 49,99
Handschuhe von Mascara, € 24,99 – Alles bei P&C
Schmuck: Kunsthandel Pichler
Puristisch und cool
Dass sich Eleganz und Komfort nicht ausschließen, beweist dieses monochrome Ensemble. Zur lockeren Stoffhose harmoniert ein Oberteil in Samtoptik ganz hervorragend! Silberschmuck und Heels adeln den Look, ein sleeker Dutt bringt Lässigkeit zurück.
Samtkleid und Hose von Jake*s Cocktail, € 129,99 und € 69,99
Heels von Steve Madden, € 139,99 – alles bei P&C
Ohrringe: Sophie Neumann
Armreifen: Elva Blau
It‘s all about the details
Während Logen mit Geräumigkeit und Privatsphäre locken, ist der Platz in den Sitzreihen beschränkt. Praktischer Tipp daher: auf ausladende Silhouetten verzichten. Für Hingucker sorgen stattdessen Farbakzente durch Accessoires und spannende Texturen wie Plissee oder Fransen.
Oberteil und Rock von Boss Black, € 199,99 und € 249,99
Tasche von Weekend Max Mara, € 219,99
Schuhe von Tamaris, € 39,99 – alles bei P&C
Schmuck: Michaela Arl de Lima