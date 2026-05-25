Das sind die liebsten Taschenlabels der Stars

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Kendall Jenner auf Festival mit weißen Shorts, weißem Tanktop und brauner Half-Moon-Bag

©Sophie Sahara
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Die zeitlosen und langlebigen Designs dieser fünf Brands gehören zur Garderoben-Grundausstattung unserer liebsten Mode-Ikonen. Styling-Tipps inklusive.

von

Bild von Katrin Jaritz

Katrin Jaritz

Kate Spade

Bekannt wurde die (mittlerweile verstorbene) New Yorkerin in den 90ern für ihre farbenfrohen Nylon-, Leinen- und Strohtaschen, die u. a. von Cindy Crawford und Nicole Kidman getragen wurden. Heute steht das Label vor allem für feminine, raffinierte Entwürfe, die nicht mehr nur quietschbunt, sondern auch elegant gedeckt daherkommen. Besonders beliebt: die „Duo“-Bag (das Mini-Modell gibt’s um € 190,-), mit der etwa Kendall Jenner kürzlich zum Tank Top und zu weißen Jeansshorts gestylt am Coachella Festival gesehen wurde.

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