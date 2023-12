Quiet Luxury: In diese Mode-Klassiker solltest du jetzt investieren

Manch einer mag sich fragen, was genau an Quiet Luxury so neu oder toll sein soll. Denn im Prinzip ist zurückhaltende Kleidung auch ein fester Bestandteil von Minimalismus, Normcore und Co. Doch wo genau liegt jetzt eigentlich der Unterschied?

Grundsätzlich ist die Abgrenzung schnell gemacht: Denn Minimalismus ist nüchterner und Normcore nicht so hochwertig wie Quiet Luxury. Der Haupt-Unterschied: Sowohl Minimalismus als auch Normcore sind für jede:n zugänglich, doch leiser Luxus hat seinen Preis. Aber keine Sorge, jeden Trend gibt es irgendwann für unterschiedliche Budgets. Auch den Quiet-Luxury-Trend kann man mitmachen, wenn man nicht auf einem Riesen-Erbe sitzt.

"Slow Fashion" nennt sich dann diese Bewegung, die zeitlose Investment-Stücke hervorbringt, welche mehrere Saisonen überdauern. Gemäß dem Mantra "less but better" bekommt man solche Pieces etwa bei Labels wie Jil Sander, Tôteme oder der schwedischen Marke Asket.