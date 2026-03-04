Sie kreieren Hollywoods Mode-Momente

Zoë Kravitz, Ayo Edebiri, Jessie Buckley, Kendall Jenner, Greta Lee, Saoirse Ronan, Kaia Gerber … Die Liste der Klientinnen von Danielle Goldberg ist lang und enthält jede Menge „Cool Girls“, wie die New York Times in einer Coverstory über sie schrieb. Dass die Kreative gern (und äußerst erfolgreich) It-Girls stylt, ist bei genauer Betrachtung wenig überraschend. Hat sie doch als gebürtige New Yorkerin eine gewisse modische Coolness einfach im Blut. Ob Power-Suits, Naked Dresses oder opulenter Glam – Goldberg geht gern aufs Ganze und setzt dafür auf aktuelle Kreationen von YSL, Loewe, Chanel oder Dior.