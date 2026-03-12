Das lieben die Profis: Österreichs Mode-Insiderinnen zeigen die Trends

Jana Wieland :

Die Modebranche hat mich seit jeher interessiert, vor allem der handwerkliche Aspekt. Ich musste schon immer etwas mit den Händen machen und habe als Kind Kleidung aus Papier und Folie „gebaut“. Meinen Bachelor in Design habe ich 2014 abgeschlossen, danach arbeitete ich in London bei Marques ’ Almeida und in Stockholm bei Acne. Danach habe ich sofort selbst gegründet, das war vor knapp zehn Jahren. Selbständig zu sein entspricht mir mehr, weil ich mit den spezifischen Arbeitsaufträgen in großen Companies nicht zurechtkomme. Ich will überall eingreifen und entscheiden können.