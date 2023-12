Cool, Cooler, Disco Boots! In dieser Saison spricht alles dafür, sich etwas Disco-Feeling in die Garderobe zu holen. Gut, dass Stiefel in Metallic-Farben oder mit Glitzer verziert zu den Trends der Stunde zählen. Für welche Farbe du dich entscheidest, bleibt ganz dir überlassen: Glitzerndes Pink, schimmerndes Grün oder Metallic-Blau sorgen für glamouröse Hingucker, während Bronze hingegen besonders toll zu bunten Knallfarben aussieht. Wer für die Party-Season mit Weihnachtsfeiern und Co. gewappnet sein will, macht mit silbernen Boots nichts verkehrt.

Tipp: Stimme die Farbe deiner Stiefel auf den Schmuck ab, den du dazu tragen möchtest. Ansonsten solltest du styling-technisch darauf achten, das restliche Outfit schlicht zu halten. In Kombination mit groben Strickteilen und im Kontrast zu warmen Erdfarben oder zarten Pastelltönen sorgen Disco-Boots außerdem für einen Überraschungseffekt.