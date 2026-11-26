Ob er das je gesagt hat? Unklar. Aber die Mathematik gibt ihm recht. Erinnern Sie sich an den Coffee-to-go von neulich? Fünfmal die Woche, 100 Euro im Monat? Legen Sie genau diese Summe an, bei angenommenen sieben Prozent im Jahr, passiert Folgendes: Nach fünf Jahren rund 7.200 Euro, nach zehn Jahren rund 17.200 Euro, nach 15 Jahren rund 31.300 Euro und nach 20 Jahren rund 51.000 Euro – obwohl Sie nur 24.000 Euro selbst eingezahlt haben. Die anderen 27.000 Euro?

Die hat der Zinseszins verdient, während Sie geschlafen haben. Der Zauber ist: Ihre Zinsen bekommen selbst wieder Zinsen. Am Anfang tröpfelt es, mit den Jahren wird eine Lawine daraus. Die wichtigste Zutat ist nicht Geld, sondern Zeit. Und keine Sorge, es muss nicht beim Kaffee bleiben: Verdoppeln Sie die Rate, verdoppeltsich am Ende die Summe.

Der Punkt ist nicht, wie viel, sondern dass Sie heute beginnen und dann dranbleiben. Renditen schwanken, garantiert ist nichts, das gehört ehrlich dazu. Eines ist sicher: Der beste Zeitpunkt, zu starten, war vor zehn Jahren. Der zweitbeste ist heute – noch vor dem nächsten Coffee-to-go."