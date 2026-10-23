WOMAN Female Invest Event: 120 Frauen setzen auf finanzielle Unabhängigkeit

Über Geld spricht man – „am besten für mindestens zehn Minuten im Monat mit den eigenen Freund:innen“, riet Johanna Ronay, Co-Gründerin der Vermögensverwaltung froots. Diesen und viele weitere Expert:innen-Tipps rund um das Thema Finanzen gab es am 16. Oktober in den Prunkräumen des Almanac Palais Vienna. WOMAN lud im Zuge des ersten Female Invest Events in Kooperation mit WKO Finanzdienstleister zum inspirierenden Austausch ein. Einen Nachmittag lang wurde über die vielseitigen Investment-Möglichkeiten auf dem Weg zu finanzieller Unabhängigkeit gesprochen.