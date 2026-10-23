WOMAN Female Invest Event: 120 Frauen setzen auf finanzielle Unabhängigkeit

120 Frauen, ein gemeinsames Ziel: Beim ersten WOMAN Female Invest Event wurden im exklusiven Rahmen die Weichen für finanzielle Selbstbestimmung gestellt.
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Über Geld spricht man – „am besten für mindestens zehn Minuten im Monat mit den eigenen Freund:innen“, riet Johanna Ronay, Co-Gründerin der Vermögensverwaltung froots. Diesen und viele weitere Expert:innen-Tipps rund um das Thema Finanzen gab es am 16. Oktober in den Prunkräumen des Almanac Palais Vienna. WOMAN lud im Zuge des ersten Female Invest Events in Kooperation mit WKO Finanzdienstleister zum inspirierenden Austausch ein. Einen Nachmittag lang wurde über die vielseitigen Investment-Möglichkeiten auf dem Weg zu finanzieller Unabhängigkeit gesprochen.
State of the Art
In sieben Workshops gaben Expert:innen ausgewählter Partnerfirmen Einblicke in Themen am Puls der Zeit: Von Auswirkungen der Inflation und wie sich Vermögen in turbulenten Zeiten schützen lässt bis hin zu nachhaltigen Veranlagungsstrategien. Der beste Zeitpunkt, um zu starten? „Jetzt!“, ermutigte etwa Karolina Edler von der Hypo Niederösterreich: „Kein Betrag ist zu klein – man unterschätzt oft, was man langfristig schaffen kann.“
WOMAN EMPFIEHLT
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