Was Sie über Ihr Geld wissen müssen

Der größte Fehler ist, gar nichts zu tun.“ Mit dieser klaren Botschaft brachten die Finanzexpertinnen Beatrice Schobesberger und Lisa Pulsinger bei den #frausorgtvor-Workshops in Salzburg, Eisenstadt und Klagenfurt auf den Punkt, woran finanzielle Vorsorge oft scheitert: nicht am fehlenden Geld, sondern am Aufschieben. Gemeinsam mit der Wiener Städtischen lud WOMAN Frauen dazu ein, genau diesen ersten Schritt zu machen – hinzuschauen, Fragen zu stellen und die eigene finanzielle Zukunft aktiv in die Hand zu nehmen.

Denn noch immer erhalten Frauen in Österreich im Durchschnitt rund ein Drittel weniger Pension als Männer, jede fünfte ist von Altersarmut betroffen. „Wir wollen dazu ermutigen, selbstständig und selbstbewusst fürs Alter vorzusorgen“, betonte Valerie Brugger, Leiterin Marketing, Innovation & Digital Sales bei der Wiener Städtischen. Die Resonanz der drei Events zeigte deutlich: Das Bedürfnis nach Finanzwissen und offenem Austausch ist groß. Vier Erkenntnisse, die besonders hängen geblieben sind …