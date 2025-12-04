Daniel Schreiber: Der radikale Weg der Liebe

Sein Kalender füllt sich gerade auf „verstörende Weise“, gibt uns der Berliner Schriftsteller Daniel Schreiber einen kleinen Einblick in seinen Alltag als Autor, der den finalen Countdown zur Buchveröffentlichung durchlebt. Mit allen Hochs und Tiefs. Er gesteht: „Ich bin ehrlich gesagt nicht besonders gut im Rampenlicht. Mich macht das immer nervös.“ Die Spannung steigt, denn für Schreiber ist die kommende Publikation die Wichtigste, die er je geschrieben hat. „Liebe! Ein Aufruf“ erscheint am 18. November bei Hanser Berlin.



Auf 138 Seiten erforscht der Schriftsteller, Kolumnist und Übersetzer die Geschichte der Liebe als politische Kraft. Er meint damit eine Art Empathie für die Welt, die ein machtvolles Korrektiv zu den derzeitigen gesellschaftspolitischen Entwicklungen darstellen kann. Das Thema begleitet Schreiber schon länger. Im März kuratierte er ein Literaturfestival in München unter dem Motto: „Sprachen der Liebe. Wie wollen wir leben?“. Und jetzt veröffentlicht er eben ein Buch darüber. „Ich glaube, dass unsere einzige Möglichkeit, der Welt zu begegnen, in einer politischen Idee von Liebe besteht“, meint er. Für Schreiber ist Liebe mehr als die romantischen, familiären oder freundschaftlichen Formen, auf die sie oft reduziert wird. „Kulturhistorisch betrachtet ist es ein relativ junges Phänomen, dass wir sie vor allem in ihrem romantischen Sinn verstehen. Seit der Antike wurde die Liebe immer wieder auch als gemeinschaftliches Prinzip verstanden. Oft wurde das als ihr Hauptzweck betrachtet“, erklärt der Bestsellerautor. Interessanterweise haben sich viele der bedeutendsten politischen Bewegungen auch schon auf Ideen von Liebe bezogen, zum Beispiel Leo Tolstoi während der Bauernaufstände in Russland oder Mahatma Gandhi im indischen Unabhängigkeitskampf. Aber auch Hannah Arendt oder Erich Fromm waren für Schreiber „augenöffnend“: „Ich hatte ein völlig falsches Verständnis dieser Ideen, und bei meiner Neulektüre ist mir aufgefallen, welche bahnbrechenden Antworten sie auch für unsere heutige Zeit beinhalten“, beschreibt Schreiber seine Beweggründe, sich genau jetzt diesem Thema zu widmen.



Gerade heute, da Ohnmacht gegenüber Gewalt, Krieg und multiplen Krisen als politisches Grundgefühl 24/7 auf allen Kanälen mitschwingt. „Es ist eklatant, wie sehr wir uns als Gesellschaft von jeder Idee verabschiedet haben, die Welt und das Leben für uns alle besser zu machen. Wir müssen uns bewusst werden, dass unser System für viele Menschen nicht mehr funktioniert“, warnt Schreiber. „Und wir müssen die rechtsextrem neoliberale Übernahme aufhalten, die uns zu ersticken droht.“ Was tun? Darf man sich verkriechen, sich vom überfordernden Zustand der Welt abwenden? Wie kann man unter solchen Vorzeichen überhaupt noch Zuwendung zur Welt empfinden, wenn alles so furchtbar anstrengend geworden ist?



