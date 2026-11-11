25 Jahre WOMAN - Bademantel an. Alltag aus.

Wann haben Sie sich zuletzt einfach Zeit für sich genommen? Ohne Termine und Verpflichtungen, dafür mit einem flauschigen Bademantel, warmem Thermalwasser und richtig gutem Essen. Im Thermen & Vulkanland könnte genau so eine kleine Auszeit beginnen. Hier laden gleich sechs Thermen zum Eintauchen, Abschalten und Genießen ein, mit warmen Becken, Saunalandschaften und vielfältigen Wellnessangeboten.
Und wenn der Bademantel nach einem entspannten Thermentag längst zum Lieblingsoutfit geworden ist? Dann wartet im Südosten der Steiermark schon der nächste Genussmoment. Denn hier tut nicht nur die Wärme gut – auch kulinarisch gibt es einiges zu entdecken. Die Kulinarik der Erfinder:innen steht für Produzent:innen, Winzer:innen und Gastronom:innen, die mit Mut, Neugier und handwerklichem Können besondere Geschmackserlebnisse schaffen.
Denn hier wird nicht einfach produziert und gekocht – hier wird ausprobiert, weitergedacht und Genuss immer wieder verfeinert. Ob im Weingut, in einer der vielen Gläsernen Manufakturen, im Buschenschank oder im Haubenlokal: Überall begegnet man Menschen, die mit ihrem Erfindergeist etwas Neues kreieren.
Bademantel als Lieblingsoutfit, Genuss als Lieblingsbeschäftigung – klingt nach einem ziemlich guten Plan, oder?
MITFEIERN & ERLEBNISURLAUB GEWINNEN!
Eingebettet in das farbenprächtige Thermen- und Vulkanland Steiermark bietet das Vulkanlandhotel Legenstein**** in Bad Gleichenberg den idealen Rahmen für eine genuss- volle Auszeit. Die 1.000 m² große Spa- und Wellnesslandschaft VULKANIUM mit fünf Saunen und zwei beheizten Pools lädt zum Abschalten ein, im Restaurant FEUERGOTT genießen Sie regionale Küche mit kreativer Note.
Wir verlosen:
2 Nächte für 2 Personen inkl. Genuss-Halbpension plus und ECHT VIEL DABEI-Leistungen:
Frühstücksbuffet, Mittagssnack, Nachmittagskuchen und Fünf-Gang-Wahlmenü am Abend
Kostenfreie Vulkanland-Minibar sowie Tee- und Saftbar im Spa
Genusscard mit Eintritten und Verkostungen bei über 200 Ausflugszielen
Tourismusverband Thermen- & Vulkanland
GF Christian Contola
Hauptstraße 2a, 8280 Fürstenfeld
Tel: +43 3382 / 55100
info@thermen-vulkanland.at