25 Jahre WOMAN - Bademantel an. Alltag aus.

Denn hier wird nicht einfach produziert und gekocht – hier wird ausprobiert, weitergedacht und Genuss immer wieder verfeinert. Ob im Weingut, in einer der vielen Gläsernen Manufakturen, im Buschenschank oder im Haubenlokal: Überall begegnet man Menschen, die mit ihrem Erfindergeist etwas Neues kreieren.

Bademantel als Lieblingsoutfit, Genuss als Lieblingsbeschäftigung – klingt nach einem ziemlich guten Plan, oder?