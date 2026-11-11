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25 Jahre WOMAN - Bademantel an. Alltag aus.

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©TV Thermen- & Vulkanland – Michael Königshofer
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Wann haben Sie sich zuletzt einfach Zeit für sich genommen? Ohne Termine und Verpflichtungen, dafür mit einem flauschigen Bademantel, warmem Thermalwasser und richtig gutem Essen. Im Thermen & Vulkanland könnte genau so eine kleine Auszeit beginnen. Hier laden gleich sechs Thermen zum Eintauchen, Abschalten und Genießen ein, mit warmen Becken, Saunalandschaften und vielfältigen Wellnessangeboten.

Und wenn der Bademantel nach einem entspannten Thermentag längst zum Lieblingsoutfit geworden ist? Dann wartet im Südosten der Steiermark schon der nächste Genussmoment. Denn hier tut nicht nur die Wärme gut – auch kulinarisch gibt es einiges zu entdecken. Die Kulinarik der Erfinder:innen steht für Produzent:innen, Winzer:innen und Gastronom:innen, die mit Mut, Neugier und handwerklichem Können besondere Geschmackserlebnisse schaffen.

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 © TV Thermen- & Vulkanland

Denn hier wird nicht einfach produziert und gekocht – hier wird ausprobiert, weitergedacht und Genuss immer wieder verfeinert. Ob im Weingut, in einer der vielen Gläsernen Manufakturen, im Buschenschank oder im Haubenlokal: Überall begegnet man Menschen, die mit ihrem Erfindergeist etwas Neues kreieren.

Bademantel als Lieblingsoutfit, Genuss als Lieblingsbeschäftigung – klingt nach einem ziemlich guten Plan, oder?

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 © TV Thermen- & Vulkanland
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 © Vulkanlandhotel Legenstein, Katharina Hafner

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