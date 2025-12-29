Gewinnen Sie das LiveFresh Couple & Friends Bundle – 2×5 Tage Saftkur

Gemeinsam genießen, gemeinsam durchstarten: Mit dem Couple & Friends Bundle von LiveFresh haben Sie die Möglichkeit, eine hochwertige Saftkur zu erleben – perfekt für Paare oder Freund:innen, die sich gemeinsam etwas Gutes tun möchten.
Im Gewinn enthalten sind zwei vollständige 5-Tage-Saftkuren, bestehend aus kaltgepressten Säften und Shots, die den Körper bewusst entlasten und neue Energie schenken. Die sorgfältig abgestimmten Rezepturen überzeugen nicht nur durch Qualität und Geschmack, sondern auch durch die Freude am gemeinsamen Genießen.
Ob als bewusster Neustart, kleine Auszeit vom Alltag oder motivierendes Erlebnis zu zweit – diese Saftkur verbindet Wohlbefinden mit Genuss.
Jetzt mitmachen und mit etwas Glück 2×5 Tage Saftkur von LiveFresh gewinnen!
Einsendeschluss: 29.01.2026; 23:59