Kaffee und Accessoires der HOME COMPOSTABLE Collection von NESPRESSO gewinnen

Die innovativen Kaffeekapseln auf Papierbasis bieten höchsten NESPRESSO-Kaffeegenuss und können gemeinsam mit anderen Küchenabfällen zuhause kompostiert werden.
Wer seine gebrauchten Kaffeekapseln zuhause kompostieren möchte, anstatt diese an den mehr als 2.100 Sammelstellen von Nespresso dem Recycling zuzuführen, muss dabei nicht auf höchste Kaffeequalität verzichten. Dafür sorgt die HOME COMPOSTABLE Collection von Nespresso, die ausgewählte Spitzenkaffees in heimkompostierbaren Kapseln auf Papierbasis bietet. Die innovativen Kapseln bestehen zu 82 % aus Papierzellstoff und sind mit dem Nespresso ORIGINAL Maschinensystem kompatibel. Das innovative Material bewahrt das Aroma und die Frische des Kaffees und die Kapseln können nach dem Gebrauch zuhause im eigenen Kompost gemeinsam mit anderen Küchenabfällen kompostiert werden.
Vier HOME COMPOSTABLE Kaffeevarietäten für jeden Geschmack
Derzeit umfasst die Kollektion vier Kaffees: Ispirazione AOSTA, Ispirazione SICILIA, Ispirazione PALERMO und DECAFFEINATO. Jede Sorte bietet ein einzigartiges Geschmacksprofil, das von fruchtig und leicht bis hin zu intensiv und vollmundig reicht: Inspirazione AOSTA ist ein Arabica aus Südamerika und verzaubert den Gaumen mit nussigen sowie süßen Aromen, während Inspirazione SICILIA mit kräftigen Noten von dunkler Schokolade und Getreide an sizilianische Abenteuer erinnert.
Der intensivste Kaffee der HOME COMPOSTABLE Collection ist Inspirazione PALERMO – inspiriert von der Rösttradition Süditaliens bietet diese Kaffeevarietät einen Geschmack voller würziger und holziger Noten. DECAFFEINATO rundet die Kollektion perfekt ab: Dieser Blend zeichnet sich durch eine dunkle Röstung aus und ist als entkoffeinierter Kaffee mit Noten von geröstetem Getreide sowie einem Hauch von Kakao- und Fruchtnoten zu jeder Tageszeit zu genießen.
Mit diesen vier verschiedenen Kaffeevarietäten können Kaffeeliebhaber:innen das volle Spektrum an Aromen und Nuancen genießen. Erhältlich ist die HOME COMPOSTABLE Collection in allen Nespresso Boutiquen sowie in der Online Boutique und auf telefonische Bestellung.
Kaffees und Accessoires der HOME COMPOSTABLE Collection gewinnen
Ein:e Kaffeeliebhaber:in hat die Chance, sich durch die HOME COMPOSTABLE Collection zu kosten und ein Probierpaket der Kaffeevarietäten Ispirazione AOSTA, Ispirazione SICILIA, Ispirazione PALERMO und DECAFFEINATO, eine Verschlussklammer, um das Aroma und die Frische der Kaffees zu bewahren, und einen Storage Bin für die Aufbewahrung der gebrauchten Kapseln zu gewinnen.