Kaffee und Accessoires der HOME COMPOSTABLE Collection von NESPRESSO gewinnen

Der intensivste Kaffee der HOME COMPOSTABLE Collection ist Inspirazione PALERMO – inspiriert von der Rösttradition Süditaliens bietet diese Kaffeevarietät einen Geschmack voller würziger und holziger Noten. DECAFFEINATO rundet die Kollektion perfekt ab: Dieser Blend zeichnet sich durch eine dunkle Röstung aus und ist als entkoffeinierter Kaffee mit Noten von geröstetem Getreide sowie einem Hauch von Kakao- und Fruchtnoten zu jeder Tageszeit zu genießen.

Mit diesen vier verschiedenen Kaffeevarietäten können Kaffeeliebhaber:innen das volle Spektrum an Aromen und Nuancen genießen. Erhältlich ist die HOME COMPOSTABLE Collection in allen Nespresso Boutiquen sowie in der Online Boutique und auf telefonische Bestellung.