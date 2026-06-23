Gewinnen Sie ein exklusives s.Oliver Selection Duftpaket

s.Oliver SELECTION DER Duft zum aktuellen Clean-Girl-Trend. Clean, soft and effortlessly elegant – sogenannte Skin Scent Perfumes zählen derzeit zu den meistdiskutierten Dufttrends auf Social Media.
Die pudrigen Kompositionen stehen für Natürlichkeit, Eleganz und eine mühelos gepflegte Ausstrahlung. Ein Duft, der perfekt zu diesem Trend passt, ist s.Oliver SELECTION. Bereits im vergangenen Jahr ging der Duft auf Social Media viral und steht im Zuge des Skin Scent Trends im Spotlight.
Souverän, selbstbewusst und verführerisch – so präsentiert sich s.Oliver SELECTION mit einer extravaganten Ausstrahlung. Der Premium-Duft rundet den gepflegten, modischen Auftritt ab und verströmt sinnliche Eleganz. Kein Wunder, dass s.Oliver SELECTION seit Jahren zu den erfolgreichsten und meistverkauften s.Oliver Düften im Drogeriemarkt zählt. Das zeigt, dass der Dufttrend nicht nur online funktioniert, sondern auch im Alltag begeistert.
Trend-Inhaltsstoff Moschus: das Herz der Skin Scent Perfumes
Moschus gilt aktuell als echter Trend-Inci in der Parfumwelt und sorgt für die beliebte „fresh out of the shower“-Note, die Beauty- und Fragrance-Creator auf TikTok und Instagram feiern. Inspiriert von der Clean Girl Aesthetics verkörpern diese Düfte natürliche Frische und zeitlose Eleganz. „Zunehmend wächst der Wunsch nach minimalistischen, sanften und cleanen Duftkompositionen, inspiriert von der Clean-Girl-Ästhetik und dem damit verbundenen Lebensstil. In der Parfümwelt zeigt sich dieser Trend in weichen, umhüllenden Düften, die sich wie ein zarter Schleier auf die Haut legen und ein Gefühl von Reinheit, Ruhe und Geborgenheit vermitteln. Moschusnoten, feine Blütenakkorde und elegante Hölzer prägen diese Kompositionen und verleihen ihnen eine zeitlose, beruhigende Ausstrahlung.“ Frederic Schuckert, Duftexperte bei Mäurer & Wirtz
Der Duft: zarte Frische, tiefe Wärme
Die Komposition eröffnet mit einer fruchtig-frischen Kopfnote aus Bergamotte, Nektarine, Bratapfel und Limette. In der Herznote entfalten weiße Pfingstrose, transparenter Jasmin und Lonicera ihre florale Eleganz. Texanisches Zedernholz, Ambra und Moschus verleihen dem Duft in der Basisnote eine sinnliche, elegante Tiefe. Das Ergebnis: ein moderner Duft, der sich wie eine zweite Haut anfühlt – clean, elegant und perfekt für jeden Tag.
Das Design: zeitlose Eleganz
Klare Linien, edles Weiß und goldene Akzente – der Flakon und die Faltschachtel spiegeln die Lifestylewelt von s.Oliver SELECTION wider und unterstreichen den Premiumcharakter des Duftes.
Jetzt in den dm-Filialen und auf dm.at erhältlich.
Zu gewinnen gibt es:
s.Oliver Selection EdP 30ml
s.Oliver Selection Bodysplash, 250ml