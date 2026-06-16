Starke Pflege für sensible Haut

Das parfümfreie Gesichtsfluid mit mattierendem Effekt eignet sich für alle Hauttypen und spendet der Haut mit Glycerin und Panthenol Feuchtigkeit. Die leichte und schnell einziehende Textur der Lotion eignet sich für die ganze Familie und schützt auch empfindliche, zu Neurodermitis und Psoriasis neigende Haut.