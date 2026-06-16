Starke Pflege für sensible Haut

©Medicos Kosmetik GmbH & Co. KG
Seit mehr als 30 Jahren stehen die DERMASENCE-Produkte für Wirksamkeit und Verträglichkeit.
Das parfümfreie Gesichtsfluid mit mattierendem Effekt eignet sich für alle Hauttypen und spendet der Haut mit Glycerin und Panthenol Feuchtigkeit. Die leichte und schnell einziehende Textur der Lotion eignet sich für die ganze Familie und schützt auch empfindliche, zu Neurodermitis und Psoriasis neigende Haut.
Gewinnen Sie DERMASENCE SolvineaMed-Sonnenschutzsets LSF 50+ im Wert von € 50,-