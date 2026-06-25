Weltunikat Rogner Bad Blumau - Unikat wohnen

Der Sommer im Rogner Bad Blumau, dem größten bewohnbaren Gesamtkunstwerk von Friedensreich Hundertwasser, präsentiert sich natürlich, kunstvoll, vielseitig und besonders erfrischend. Ganzjährig Badefreuden mit Wassertemperaturen von der „Nordsee bis zur Südsee“, von 21° bis 37°C. Schweben im natürlich solehaltigen Vulkania® Urmeer. Ein erfrischender Sprung in das Sportbecken. Und auch auf die geliebten Wellen muss man nicht verzichten. Sommerfrische pur im Rogner Bad Blumau. Ihre Gedanken sind schon da.