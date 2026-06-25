Weltunikat Rogner Bad Blumau - Unikat wohnen

Subressort
Gewinnspiele
Aktualisiert
Lesezeit
2 min

©Rogner Bad Blumau © Hundertwasser Architekturprojekt
  1. home
  2. Aktionen
  3. Gewinnspiele

Jetzt mitspielen und einen Aufenthalt im Weltunikat Rogner Bad Blumau gewinnen

Der Sommer im Rogner Bad Blumau, dem größten bewohnbaren Gesamtkunstwerk von Friedensreich Hundertwasser, präsentiert sich natürlich, kunstvoll, vielseitig und besonders erfrischend. Ganzjährig Badefreuden mit Wassertemperaturen von der „Nordsee bis zur Südsee“, von 21° bis 37°C. Schweben im natürlich solehaltigen Vulkania® Urmeer. Ein erfrischender Sprung in das Sportbecken. Und auch auf die geliebten Wellen muss man nicht verzichten. Sommerfrische pur im Rogner Bad Blumau. Ihre Gedanken sind schon da.

Zu gewinnen gibt es eine Übernachtung für zwei Personen in einer exklusiven Steinhaus Suite. Unikat wohnen. Inklusive regionaler Halbpension und Nutzung der weitläufigen Bade-, Thermal- und Saunalandschaft.

Weitere Informationen auf blumau.com

-20% auf das WOMAN Abo
Jetzt bestellen