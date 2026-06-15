Frauenquote in Aufsichtsräten: Reicht das für echte Gleichstellung?

Ja, es geht voran. Frauen besetzen mehr Spitzenpositionen, Unternehmen nehmen Diversitätsziele in ihre KPIs auf, und sogenannte All-Male-Panels gehören zunehmend der Vergangenheit an. Auch die Zahlen dazu wirken auf den ersten Blick ermutigend: Der aktuelle Merit-Report zeigt Fortschritte – echte Parität bleibt aber die Ausnahme.

Vor allem dort, wo Entscheidungen getroffen werden, dominieren weiterhin die Männer. In den ATX- Unternehmen lag der Frauenanteil in Aufsichtsräten Anfang Februar bei 37 Prozent. Damit ist er doppelt so hoch wie in den Vorstandsteams mit 14 Prozent. Um es noch besser zu verdeutlichen: Das typische Vorstandsmitglied heißt in Österreich Peter, ist Jahrgang 1971 und hat Wirtschaft studiert. Sein Studienkollege Thomas, mit knapp 60 Jahren etwas älter, ist der typische Aufsichtsrat.

Mit 30. Juni wird nun per Gesetzesbeschluss die Frauenquote in Aufsichtsräten verpflichtend von 30 auf 40 Prozent erhöht. Für Elisa Aichinger, Partnerin bei Deloitte Österreich und für den Bereich Social Innovation verantwortlich, ein wichtiger nächster Meilenstein und vor allem auch ein Beweis dafür, dass verbindliche Spielregeln wirken: „Der europäische Vergleich zeigt: Länder, die beim Thema Gleichstellung in Aufsichtsräten über dem EU-Durchschnitt liegen, sind fast ausschließlich jene mit nationalen Regelungen. Freiwillige Maßnahmen haben sich als zu schwach erwiesen, um die Gleichberechtigung im Top-Management nachhaltig zu erhöhen. Der Frauenanteil in den Aufsichtsräten der 200 größten österreichischen Unternehmen ist inzwischen mehr als doppelt so hoch wie in den Vorständen – das verdeutlicht die Wirksamkeit einer klaren Regulierung.“