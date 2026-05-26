Business-Trip: Microdosing am Arbeitsplatz

Kurz vor Sonnenaufgang am Meer. Man erahnt die Umrisse einer jungen Frau, die sich Richtung Himmel streckt: „If you wanna make your dreams come true, the first thing you have to do is wake up“, steht in weißen Lettern auf Instagram. Ja, eh. Nur wie? Na ganz einfach, verspricht die Auflösung im Bildtext: „The flow state that comes with a structured microdosing practice can be a powerful driver, helping you stay focused, present, and committed to what actually matters to you.“ Gemeint ist damit Microdosing – aktuell, so scheint es, die Lösung für fast jedes Wehwehchen unserer Leistungsgesellschaft. Selbstoptimierung? Her damit! Zumindest möchten uns die Webauftritte so mancher Microdosing-Anbieter genau diese Message auf den ersten Eindruck vermitteln.

Aber fangen wir mal von vorn an: Microdosing – woher kommt der Trend überhaupt? Und warum reden so viele gerade im beruflichen Kontext darüber? Wie der Name schon verrät, konsumiert man eine sehr kleine Menge (ungefähr ein Zehntel der vollen Dosierung) einer psychedelisch wirkenden Substanz. Das kann das synthetisch produzierte LSD oder Psilocybin sein, der rein organische Wirkstoff aus Magic Mushrooms. In solchen geringen Dosen lösen die Mittelchen keine psychedelischen Trips wie im bizarren Kultfilm „Fear and Loathing in Las Vegas“ aus, sie sollen lediglich die persönliche Befindlichkeit heben. Also: mehr Leistung, mehr Kreativität, zum Beispiel. „Ziel ist es nicht, high zu sein, sondern subtile Effekte wie Klarheit, Fokus und emotionale Stabilität wahrzunehmen“, erzählt Führungskräftecoachin Vera Steinhäuser aus ihrer eigenen Erfahrung. Die Wiener Unternehmerin probiert Microdosing seit über einem Jahr aus und ist von den positiven Effekten nach wie vor überzeugt (mehr zu ihrem Selbstversuch siehe unten).