Gastbeitrag: Was nach der Sinnkrise kommt

Damit das alles nicht zu abstrakt bleibt, hier drei Geschichten aus meiner Praxis. Anonymisiert, aber nicht romantisiert. Mit Umwegen, Rückschlägen und ehrlichen Pointen.

Lena, 34, Bleiben und verändern

Lena war als Junior-Projektmanagerin in einem Tech-Konzern unzufrieden. Wollte alles hinwerfen, neu anfangen, am liebsten was "Sinnvolles" machen. Wir haben Energieprotokoll und Diagnostik gemacht, und es kam raus: Sie liebte ihren Job eigentlich. Was sie kaputtmachte, war das Mikromanagement ihres Vorgesetzten und die Tatsache, dass sie nie eigenverantwortlich arbeiten durfte.

Wir haben drei Monate an einem Mitarbeitendengespräch gearbeitet. Was sie konkret will, wie sie es argumentiert, was sie verhandelt. Das Gespräch lief mäßig. Ihr Chef war defensiv. Aber Lena ist drangeblieben, hat sich Verbündete in anderen Abteilungen gesucht und ein Projekt eigenständig übernommen.

Heute, achtzehn Monate später, leitet sie ein eigenes Team. Mit einer anderen Führungskraft, weil ihr alter Chef das Unternehmen verlassen hat (das passiert übrigens öfter, als man denkt). Sie ist nicht in einem komplett anderen Job. Aber in einem komplett anderen Erleben des gleichen Jobs.

Ihre Pointe: "Ich hätte fast alles weggeworfen, was eigentlich gut war. Manchmal ist die Lösung kleiner als das Problem sich anfühlt."

Sandra, 39, Berufliche Neuorientierung

Sandra war fünfzehn Jahre lang im Marketing einer großen Versicherung. Gut bezahlt, sicher, gelangweilt bis zum Anschlag. Sie wollte Lehrerin werden. Das hatte sie schon mit zwanzig gewollt, aber damals den "vernünftigen" Weg gewählt.

Der Weg dorthin war nicht easy. Sie hat zuerst Bildungskarenz beantragt, ein Quereinstiegsstudium begonnen, nach einem Semester gemerkt, dass das Studium nicht zu ihrem Leben mit zwei Kindern passt. Dann pausiert. Dann eine Pädagogik-Zertifikatsausbildung gemacht. Parallel ehrenamtlich Nachhilfe gegeben, um zu prüfen, ob sie das Unterrichten wirklich liebt.

Heute, drei Jahre später, ist sie Trainerin in der Erwachsenenbildung. Nicht in der Schule, wie ursprünglich geplant. Verdient erstmal weniger als früher, ist aber ausgelasteter, glücklicher und hat ihren ersten Burnout-Vorboten seit Jahren nicht mehr gespürt.

Ihre Pointe: "Es hat länger gedauert, mehr gekostet und ist anders ausgegangen als ich dachte. Und es war trotzdem die richtige Entscheidung."

Carmen, 38, Selbstständigkeit

Carmen war IT-Projektleiterin und neurodivergent. Sie hat Jahre damit verbracht, sich anzupassen: an Großraumbüros, an Smalltalk-Erwartungen, an Meetings, in denen Ideen am lautesten gewinnen. Sie war ständig erschöpft, hatte chronische Migräne und kam aus jedem Urlaub zurück mit dem Gefühl: Ich kann das nicht mehr.

Ihr Schritt war, sich als IT-Beraterin selbstständig zu machen. Erst nebenberuflich, dann komplett. Sie arbeitet heute remote, in stillen Räumen, manchmal im Pyjama, in ihrem eigenen Rhythmus. Ihre Migräne ist fast weg. Sie verdient mehr als vorher.

Auch dieser Weg war nicht „einfach". Sie hatte ein halbes Jahr, in dem fast keine Aufträge kamen und sie ihr Erspartes verbraucht hat. Sie hat gelernt, dass sie Buchhaltung hasst und sich Hilfe holen muss. Sie hat zweimal überlegt, zurück in die Anstellung zu gehen.

Ihre Pointe: "Selbstständigkeit hat nicht alles geheilt, was Anstellung kaputtgemacht hat. Aber sie hat mir die Bedingungen gegeben, unter denen ich überhaupt erst anfangen konnte zu heilen."