Gastbeitrag: "Ich sollte doch dankbar sein?" - Wie du aufhörst, dich selbst kleinzureden

Jetzt kommt eine Übung, die sich vielleicht erst mal seltsam anfühlt. Aber stay with me.



Nimm ein Blatt Papier. Oder dein Handy. Oder was auch immer. Und schreib folgende Sätze auf - und zwar so, dass du sie dir selbst sagst:

Ich darf unzufrieden sein, auch wenn andere es schlechter haben.

Ich darf meine Meinung ändern, auch wenn ich jahrelang etwas anderes wollte.

Ich darf Fehler machen, während ich herausfinde, was ich wirklich will.

Ich darf langsam vorgehen, ich muss nicht morgen alles hinwerfen.

Ich darf mir Unterstützung holen, ich muss das nicht allein schaffen.

Ich darf Angst haben und es trotzdem probieren.

Ich darf mehr wollen vom Leben, das macht mich nicht gierig oder egoistisch.

Lies dir diese Sätze laut vor. Ernsthaft. Laut.



Merkst du, wie sich das anfühlt? Vielleicht unangenehm? Vielleicht sogar ein bisschen rebellisch? Als würdest du gegen eine unsichtbare Regel verstoßen?



Das ist normal. Weil wir als Frauen oft gelernt haben, uns klein zu machen. Bescheiden zu sein. Nicht zu viel zu wollen. Dankbar zu sein für das, was wir haben.



Aber weißt du was? Diese unsichtbaren Regeln - die darfst du in die Tonne schmeißen.