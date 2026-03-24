Gastbeitrag: Wenn Sonntags schon die Angst vor Montag kommt

Also was tun? Ich geb dir eine Übung mit, die simpel ist, aber richtig viel aufdecken kann.



Nimm dir eine Woche Zeit. Jeden Abend schreibst du auf:

· Was hat mir heute Energie gegeben?

· Was hat mir heute Energie geraubt?

Wichtig: Keine Romane. Stichwörter reichen.



Beispiele:

Energiegeber: Brainstorming-Session mit Team, Mittagspause im Park, Projekt XY abgeschlossen

Energiefresser: Meeting mit Chef:in, Admin-Kram, E-Mails



Nach einer Woche schaust du dir das Ganze an. Und dann fragst du dich:

· Wo sind mehr Einträge? Bei den Energiegebern oder Energiefressern?

· Gibt es Muster? Sind es immer dieselben Dinge/Menschen, die dir Energie rauben?

· Was davon gehört zu deinem Kernauftrag? Was ist Beiwerk?

· Was davon kann ich verändern/beeinflussen und was nicht?

Diese Übung zeigt dir schwarz auf weiß, wo deine Energie hingeht. Und manchmal ist das schon der erste Schritt zur Veränderung: zu sehen, was wirklich los ist. Ohne es dir schönzureden. Manchmal ist es nicht notwendig gleich zu kündigen oder einen neuen Beruf zu lernen, sondern einfach die Arbeitsbedingungen und Aufgaben nachzuverhandeln und ein paar Rädchen zu drehen. In einigen Fällen hilft allerdings wirklich nur zu gehen.