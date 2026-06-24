Gastbeitrag: Im Job bleiben oder gehen?

Selbstständigkeit ist nicht einfach "ich werd halt Coach" oder "ich verkaufe halt was auf Etsy". Es ist eine grundsätzlich andere Art zu arbeiten, zu leben, zu denken. Du tauschst Sicherheit gegen Selbstbestimmung. Du tauschst klare Strukturen gegen Gestaltungsfreiheit. Du tauschst Urlaubsanspruch und Krankenstand gegen die Möglichkeit, dein berufliches Leben selbst zu komponieren.

Das ist für manche genau richtig. Für andere genau falsch. Und für viele dazwischen ist es eine sehr persönliche Entscheidung, die mit den eigenen Umständen, Werten und Energien zu tun hat.

Was Selbstständigkeit konkret heißt

Solo-Selbstständigkeit. Du arbeitest allein, bietest deine Dienstleistung oder dein Produkt an. Beratung, Coaching, Design, Handwerk, Therapie, Programmierung. Du bist das Unternehmen, dein Name ist die Marke.

Nebenberuflich starten. Du behältst deinen Job und baust nebenher etwas auf. Das ist oft der vernünftigste Einstieg, weil du Daten aus der Realität sammelst, ohne sofort dein ganzes Einkommen aufs Spiel zu setzen. Voraussetzung: Dein Arbeitsvertrag erlaubt es, und du hast die Energie für beides.

Gründung mit Team. Du baust nicht nur dich selbst auf, sondern ein Unternehmen mit Mitarbeitenden. Mehr Reichweite, mehr Möglichkeiten, aber auch mehr Verantwortung und Komplexität. In den seltensten Fällen ein Startpunkt, eher ein späterer Schritt.

Mehrere Standbeine. Du kombinierst verschiedene Tätigkeiten, vielleicht sogar mit einer Teil-Anstellung daneben. Heute völlig legitim und für viele Frauen die realistischste Variante, besonders in der Familienphase.



Was du dafür brauchst

• Eine Geschäftsidee, die ein Problem löst, das Menschen wirklich haben

• Finanzielles Polster: mindestens sechs, besser zwölf Monate Lebenshaltungskosten

• Bereitschaft, dich sichtbar zu machen, mit Namen, Position und Arbeit

• Strukturen und Routinen, die du dir selbst baust (Anstellung gibt dir die, Selbstständigkeit nicht)

• Frustrationstoleranz für die Anfangsphase, in der vieles unklar ist

• Steuerberatung früh dazu holen, idealerweise schon vor der Gewerbeanmeldung

• Ein Umfeld, das dich unterstützt, oder zumindest nicht aktiv sabotiert



Wann Weg 4 die richtige Wahl ist

• Wenn du grundsätzlich gestalten willst und Strukturen, die andere für dich entworfen haben, dich einengen

• Wenn du eine konkrete Idee hast, von der du überzeugt bist und mit der du echte Kund:innen ansprechen kannst

• Wenn du Unsicherheit aushältst, ohne sofort in Panik zu verfallen

• Wenn du finanziell eine Anlaufphase überbrücken kannst (oder ein:e Partner:in dich in dieser Zeit mitfinanziert)

• Wenn dich Sichtbarkeit nicht abschreckt, sondern als Möglichkeit reizt



Wann Selbstständigkeit (noch) nicht passt

• Wenn du gerade in einer akuten Lebenskrise steckst (Trennung, Trauer, Burnout)

• Wenn dein Hauptmotiv "weg von" ist und nicht "hin zu". Aus Frust gegründet ist selten erfolgreich.

• Wenn du finanziell extrem unter Druck stehst und sofort Geld brauchst

• Wenn deine Idee noch eine vage Sehnsucht ist und du sie selbst nicht in zwei Sätzen erklären kannst

• Wenn du Sicherheit über alles brauchst und schon bei zwei schlechten Monaten zusammenbrichst



Letzteres ist wichtig: "Verschieben" heißt nicht "aufgeben". Es heißt, erst die Bedingungen schaffen, unter denen Selbstständigkeit eine echte Chance hat. Wenn du gerade in akuter Krise bist, ist das nicht der Moment zu gründen. Wenn dein finanzielles Polster fehlt, baust du erst eins auf. Wenn deine Idee noch unklar ist, schärfst du sie. Selbstständigkeit ist auch in einem Jahr noch möglich.