Haya Molcho: Wie „Balagan“ zum Erfolgsrezept wurde

Wer Haya Molcho erlebt, versteht schnell, wie aus einem kleinen Lokal am Wiener Naschmarkt ein internationales Erfolgsunternehmen werden konnte. Die Gastronomin hat diese besondere Fähigkeit, Menschen mitzureißen. Sie erzählt, lacht, denkt groß – und gleichzeitig spricht sie offen über Zweifel, Fehler und ihre außergewöhnliche Karriere. Eigentlich studierte die heutige Starköchin Psychologie und Philosophie, tourte jahrelang mit ihrem Mann – Pantomime Samy Molcho – um die Welt und zog vier Söhne groß.

Mit 54 eröffnete die Unternehmerin schließlich ihr erstes Lokal. Das war 2009. Heute gehören zu NENI Restaurants in mehreren Ländern, eine erfolgreiche Produktlinie und mehr als 600 Mitarbeiter:innen. Beim WOMAN ELEVATE Circle sprach sie über ihren Erfolg, der erst spät begann, über das Loslassen der eigenen Kinder und über die Kunst, auch im größten Wachstum authentisch zu bleiben.