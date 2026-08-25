Real Work statt New Work

Der massive Schub kam 2020: Durch die Coronapandemie wurde New Work zum Mainstream-Thema. Die Parole lautete: Weniger Hierarchie, mehr Freiheit. Flexible Arbeitszeiten, Remote-Office, Workation und Purpose sollten den klassischen Büroalltag ablösen. Unternehmen warben mit Feelgood-Manager:innen, Vier-Tage-Woche und der Aussicht, Arbeit nicht länger als Pflicht, sondern als Raum für Selbstverwirklichung zu erleben. Doch inzwischen hat sich der Ton verändert. Immer häufiger fällt ein neuer Begriff: Real Work. Er steht für Verantwortung, sichtbare Ergebnisse und die Rückkehr zu einer Frage, die in manch aktuellen Debatten fast veraltet wirkt: Was muss Arbeit eigentlich leisten? Ist Real Work also die Gegenbewegung zu New Work? Oder lediglich eine notwendige Korrektur? Kira Marie Cremer, eine der bekanntesten Stimmen zu neuen Arbeitsmodellen, kennt die Schwachstellen und vor allem Lösungen.