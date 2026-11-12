„Ich möchte, dass meine Mitarbeiter:innen wissen und spüren, dass ihr Beitrag zählt. Führung auf Augenhöhe ist mir sehr wichtig“, beschreibt Rosmarie Rotter den Umgang mit ihrem Team, das sich auf über 100 PALMERS-Standorte in Österreich verteilt. Rotter ist Country Director bei PALMERS und als internationale Branchenspezialistin bereits seit 2022 in der Führungsetage der beliebten Traditionsmarke tätig – sie bringt zudem auch noch 16 Jahre Vertriebserfahrung mit. „Niemand verkörpert PALMERS so authentisch und überzeugend wie Rosmarie. Und genau damit ist sie ein Vorbild für uns alle“, hört man aus ihrer unmittelbaren Kolleg:innenschaft. Zusammenhalt wird im Unternehmen großgeschrieben und als zentraler Wert der Firmenphilosophie gelebt. Viele Mitarbeiter:innen machen ihren Job schon jahrzehntelang. „Wenn man hinter dem Produkt steht, die Qualität schätzt und selbst gerne die PALMERS-Artikel trägt, die man täglich verkauft, entsteht eine ganz besondere Verbindung“, schwärmt Country Director Rotter von der ausgeprägten Loyalität der Menschen, die hinter der Marke stehen. „Zusammenhalt bedeutet für mich, sich gegenseitig zu unterstützen, damit wir gemeinsam unsere Ziele erreichen können.“ Was dabei nicht fehlen darf? „Miteinander zu lachen. Das verbindet oft mehr als jedes Teambuilding.“

Der unglaubliche Erfahrungsschatz der Verkäufer:innen vor Ort ist natürlich besonders wertvoll, wenn es darum geht, den perfekten BH zu finden. Rotter schätzt besonders die Leistung der Wäscheexpert:innen und wie viel Elan, Feingefühl und Gespür viele in ihren Job investieren. „Jede:r kommt mit anderen Bedürfnissen, einer anderen Geschichte und manchmal auch mit Unsicherheiten zu uns. Jeden Tag aufs Neue individuell auf unsere Kund:innen einzugehen und dafür zu sorgen, dass sie sich wirklich gesehen und gut beraten fühlen – das zeichnet uns als Team aus“, betont Rosmarie Rotter. Dazu kommt aber auch die lange und abwechslungsreiche Historie von PALMERS. „Viele haben einen Teil dieser Geschichte selbst miterlebt und gestaltet, Veränderungen begleitet, Erfolge gefeiert und vielleicht auch schwierige Zeiten gemeinsam gemeistert.“ Und genau dadurch verwandelt sich ein Arbeitsplatz über die Jahre in ein Stück persönliche Geschichte.